Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым
Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-09T00:01
2025-09-09T00:01
2025-09-08T19:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +24 до +28.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +12…+14, днем +25…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25…+27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +24 до +28.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
.
