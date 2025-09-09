https://crimea.ria.ru/20250909/tsiklon-nad-vostochnoy-chastyu-chernogo-morya-kakuyu-pogodu-on-prineset-v-krym-1149221909.html

Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым

Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +24 до +28.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

