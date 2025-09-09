Рейтинг@Mail.ru
Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/tsiklon-nad-vostochnoy-chastyu-chernogo-morya-kakuyu-pogodu-on-prineset-v-krym-1149221909.html
Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым
Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым
Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-09T00:01
2025-09-08T19:58
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148623402_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0ba0dc33bd2730dd69f151e1a583628.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25…+27.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +24 до +28.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250908/v-yalte-zakryli-plyazhi-dlya-kupaniya-iz-za-shtorma-1149288780.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0a/1148623402_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10b551fd3af2aeb970603e1cda449308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым

В Крыму во вторник днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди

00:01 09.09.2025
 
© РИА Новости . Юлий Ахромеев / Перейти в фотобанкГроза. Архивное фото
Гроза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Во вторник погода в Крыму будет определяться циклоном над восточной частью Черного моря. Днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +12…+14, днем +25…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25…+27.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19, днем +25...+27 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +22 градусов, днем от +24 до +28.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Шторм в Ялте - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Вчера, 15:16
В Ялте закрыли пляжи
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Циклон над восточной частью Черного моря: какую погоду он принесет в Крым
00:00Какой сегодня праздник: 9 сентября
23:39Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
22:57В Севастополе закрыт рейд
22:55ВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены
22:30Двое подростков погибли и один в тяжелом состоянии – трагедия на Кубани
22:21Закрытые пляжи в Ялте и Путин на встрече глав БРИКС: главное за день
22:06Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
21:55Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
21:43"Победа" Украины по версии Зеленского: почему он сменил риторику
21:31Украинцев призвали готовиться к блэкауту и запастись фонарями и едой
21:14В Севастополе подешевели курица и яйца
20:56Переломный год животноводства: как развивается отрасль в Крыму
20:41"Стрелковая молитва" и в бой: в Крыму учат детей практической стрельбе
20:23В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
20:05В Азовском море ожидается штормовой ветер и сильные ливни с градом
19:48Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
19:31Русские воины XVIII века: стойкость и сила имперской армии
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
Лента новостейМолния