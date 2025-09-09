Рейтинг@Mail.ru
Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом
Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом
Грозовые ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Крым во второй половине дня 9 сентября. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое... РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Грозовые ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Крым во второй половине дня 9 сентября. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Кроме того, прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра, но без достижения опасных отметок, добавили спасатели.В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – подчеркнули в республиканском главке МЧС России.
крым, гу мчс рф по республике крым, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, стихия, общество, новости крыма
Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом

В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за ливней с градом

11:43 09.09.2025 (обновлено: 11:55 09.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЛивни и шквалистый ветер
Ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Грозовые ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Крым во второй половине дня 9 сентября. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с образованием циклона над восточной акваторией Черного моря в Крыму во второй половине дня 9 сентября, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы, град", – сказано в сообщении.
Кроме того, прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду.
На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра, но без достижения опасных отметок, добавили спасатели.
В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
"Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – подчеркнули в республиканском главке МЧС России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеСтихияОбществоНовости Крыма
 
