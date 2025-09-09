https://crimea.ria.ru/20250909/trekhdnevnyy-shtorm-na-krym-obrushatsya-grozovye-livni-s-gradom-1149313551.html

Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом

Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом

09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Грозовые ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Крым во второй половине дня 9 сентября. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Кроме того, прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра, но без достижения опасных отметок, добавили спасатели.В данных условиях высока вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС."Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", – подчеркнули в республиканском главке МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ураган повредил здание инфекционной больницы и повалил деревья в ЕАОСмертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул туристВ Севастополе двух девушек на сапах унесло в море

