Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Алупке на Южном берегу Крыма трое туристов решили попрыгать в воду со скалы. Это обернулось трагедией – один из отдыхающих погиб, другой пропал без вести, а третий попал в реанимацию. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.По словам Павленко, несмотря на окончание лета, количество обращений в Единую дежурно-диспетчерскую службу не уменьшается. За первую неделю сентября специалисты обработали 7134 звонка.Пять человек погибли и один спасен в море у берегов Крыма за минувшие три дня, сообщал ранее главный госинспектор по маломерным судам, замруководителя территориального органа Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утонули 20 человекТуристы с Кубани и Ставрополья утонули в ЯлтеУ берегов Крыма утонула девушка
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
