Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
Тело еще одного туриста, утонувшего в Алупке после прыжка со скалы в море, обнаружено спасателями. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по... РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Тело еще одного туриста, утонувшего в Алупке после прыжка со скалы в море, обнаружено спасателями. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в Алупке на Южном берегу Крыма трое туристов решили попрыгать в воду со скалы. Это обернулось трагедией – один из отдыхающих погиб, другой пропал без вести, а третий попал в реанимацию.Также в ведомстве отметили, что за выходные дни на море погибло пять человек, люди купались в шторм — это стало основной причиной гибели: люди заходили в воду, не страшась высокой накатной волны и 3-балльного шторма.Так, один человек утонул в Феодосии, в районе пляжа "Динамо", в проселке Семидворье под Алуштой было обнаружено тело 49-летнего туриста из Мордовии, а в Утесе спасатели извлекли на берег тело 58-летней жительницы Мелитополя. Кроме того, в Черноморском районе, в Оленевке, в месте запрещенном для купания в состоянии алкогольного опьянения утонул 42-летний мурманчанин, добавили в пресс-службе.По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утонули 20 человекПять человек утонули в штормящем море в КрымуВ Ялте закрыли пляжи
Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело

В Алупке найдено тело одного из двух утонувших после прыжка со скалы в море туристов

14:39 09.09.2025 (обновлено: 16:04 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Тело еще одного туриста, утонувшего в Алупке после прыжка со скалы в море, обнаружено спасателями. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Крым.
Накануне глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в Алупке на Южном берегу Крыма трое туристов решили попрыгать в воду со скалы. Это обернулось трагедией – один из отдыхающих погиб, другой пропал без вести, а третий попал в реанимацию.

"В городе Алупка в месте, запрещенном для купания, трое мужчин начали тонуть. Двоих вытащили очевидцы на берег. Один из них погиб, а второй передан сотрудникам скорой медицинской помощи в состоянии неполного утопления. Поиски еще одного погибшего завершились", - сообщили главке МЧС во вторник.

Также в ведомстве отметили, что за выходные дни на море погибло пять человек, люди купались в шторм — это стало основной причиной гибели: люди заходили в воду, не страшась высокой накатной волны и 3-балльного шторма.
Так, один человек утонул в Феодосии, в районе пляжа "Динамо", в проселке Семидворье под Алуштой было обнаружено тело 49-летнего туриста из Мордовии, а в Утесе спасатели извлекли на берег тело 58-летней жительницы Мелитополя. Кроме того, в Черноморском районе, в Оленевке, в месте запрещенном для купания в состоянии алкогольного опьянения утонул 42-летний мурманчанин, добавили в пресс-службе.
По данным спасателей, всего с начала года произошло 35 происшествий на воде, в которых погибли 25 человек.
На прошлой неделе начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщил, что с начала купального сезона утонул один ребенок, на водных объектах зафиксировано 21 происшествие, погибли 16 человек, 22 спасены. Также произошло два происшествия с участием гидроциклов.
