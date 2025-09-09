Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250909/smertelnoe-dtp-na-trasse-pod-dzhankoem--pogib-voditel-gruzovika-1149314157.html
Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика
Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика
Водитель грузовика погиб в столкновении с легковушкой в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, водитель легкового авто выжил. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T12:12
2025-09-09T12:14
ситуация на дорогах крыма
крым
джанкойский район
джанкой
происшествия
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
новости крыма
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149313699_0:55:1653:985_1920x0_80_0_0_bbea3f90d24d102a4e06080b65ac3bc1.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Водитель грузовика погиб в столкновении с легковушкой в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, водитель легкового авто выжил.По данным полиции, авария произошла 9 сентября около 5:45 на автодороге Новороссия, вблизи села Новостепное. Водитель грузовика Freightlin выехал на "встречку" и врезался в "ВАЗ 2110", после чего большегруз перевернулся.Госавтоинспекция проводит проверку, инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход и результаты проверки взяты под контроль надзорного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человекаДвое подростков погибли и один в тяжелом состоянии – трагедия на КубаниВ Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
крым
джанкойский район
джанкой
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149313699_134:0:1519:1039_1920x0_80_0_0_663787d02144021b5031ff66ba5e8f3c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, джанкойский район, джанкой, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, новости крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе
Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика

В Джанкойском районе Крыма водитель грузовика погиб в столкновении с ВАЗ

12:12 09.09.2025 (обновлено: 12:14 09.09.2025)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Джанкойском районе Крыма в ДТП погиб водитель фуры
В Джанкойском районе Крыма в ДТП погиб водитель фуры
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Водитель грузовика погиб в столкновении с легковушкой в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, водитель легкового авто выжил.
По данным полиции, авария произошла 9 сентября около 5:45 на автодороге Новороссия, вблизи села Новостепное. Водитель грузовика Freightlin выехал на "встречку" и врезался в "ВАЗ 2110", после чего большегруз перевернулся.

"В результате ДТП водитель автомобиля Freightlin смертельно травмирован. Водитель легковушки получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", - констатируют правоохранители.

Госавтоинспекция проводит проверку, инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Джанкойском районе Крыма в ДТП погиб водитель фуры
В Джанкойском районе Крыма в ДТП погиб водитель фуры
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Джанкойском районе Крыма в ДТП погиб водитель фуры
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход и результаты проверки взяты под контроль надзорного ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человека
Двое подростков погибли и один в тяжелом состоянии – трагедия на Кубани
В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымДжанкойский районДжанкойПроисшествияМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымНовости КрымаДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
13:51Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
13:47Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
13:37Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
13:21В Ейске горела крокодиловая ферма
13:05В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
12:33ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS
12:26По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
12:12Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика
11:43Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом
11:33Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России
10:53День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
10:39В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом
10:25В Ростовской области разбился самолет – что известно
10:18Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения
10:12Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
10:07ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
09:56В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
09:50Крымский мост открыт
09:39В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния