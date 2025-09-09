https://crimea.ria.ru/20250909/smertelnoe-dtp-na-trasse-pod-dzhankoem--pogib-voditel-gruzovika-1149314157.html

Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика

Водитель грузовика погиб в столкновении с легковушкой в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, водитель легкового авто выжил.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Водитель грузовика погиб в столкновении с легковушкой в Джанкойском районе Крыма. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, водитель легкового авто выжил.По данным полиции, авария произошла 9 сентября около 5:45 на автодороге Новороссия, вблизи села Новостепное. Водитель грузовика Freightlin выехал на "встречку" и врезался в "ВАЗ 2110", после чего большегруз перевернулся.Госавтоинспекция проводит проверку, инспекторы устанавливают все обстоятельства происшествия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход и результаты проверки взяты под контроль надзорного ведомства.

