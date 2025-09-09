https://crimea.ria.ru/20250909/sevastopol-otmetit-den-trezvosti-zapretom-na-prodazhu-alkogolya-1149280470.html

Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя

Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя

В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя по случаю Всемирного Дня трезвости. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя по случаю Всемирного Дня трезвости. Об этом сообщили в правительстве города.Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.Продажу алкоголя в Севастополи также ограничивали 1 сентября по случаю Дня знаний. Аналогичный запрет действовал в Симферополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число тяжелых осложнений от алкоголизмаВ Крыму запрещают ночную продажу алкоголя в многоэтажкахС 1 сентября производителей плохого пива начнут наказывать рублем

