Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 09.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250909/sevastopol-otmetit-den-trezvosti-zapretom-na-prodazhu-alkogolya-1149280470.html
Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя
Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя
В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя по случаю Всемирного Дня трезвости. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T21:11
2025-09-09T20:26
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
алкоголь
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя по случаю Всемирного Дня трезвости. Об этом сообщили в правительстве города.Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.Продажу алкоголя в Севастополи также ограничивали 1 сентября по случаю Дня знаний. Аналогичный запрет действовал в Симферополе.
севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, алкоголь
Севастополь отметит День трезвости запретом на продажу алкоголя

В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя в честь Дня трезвости

21:11 09.09.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВитрина с алкогольной продукцией в супермаркете
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе 11 сентября ограничат продажу алкоголя по случаю Всемирного Дня трезвости. Об этом сообщили в правительстве города.
"11 сентября 2025 года на территории города Севастополя в связи с мероприятиями, посвященными Всемирному Дню трезвости, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", – сказано в сообщении.
Предпринимателям рекомендуют заранее проинформировать покупателей о запрете и предупреждают о штрафах от 20 до 40 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц за рушение запрета.
Уточняется, что запрет не распространяется на крестьянские хозяйства и сельхозпроизводителей. Также предпринимателям в сфере общепита можно будет продавать пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.
Продажу алкоголя в Севастополи также ограничивали 1 сентября по случаю Дня знаний. Аналогичный запрет действовал в Симферополе.
