https://crimea.ria.ru/20250909/putinu-rasskazali-o-novykh-razrabotkakh-v-protivorakovoy-terapii-1149328981.html

Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии

Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии

Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной... РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T20:40

2025-09-09T20:40

2025-09-09T20:40

владимир путин (политик)

сириус

краснодарский край

рак

онкология

лекарства

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149328743_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_4b22e1ed9f730dbd0f1bf8cd6a1683d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы.Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Руководитель научной группы научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" Арсений Южалин сообщил президенту о проекте по иммунотерапии рака. Молодой ученый отметил, что их группа специализируется на исследованиях в области терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы - глиобластома, глиома и так далее. Он объяснил, что это страшные заболевания с крайне низкими показателями выживаемости: в среднем пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза, при этом эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные.Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкологических пациентов, добавил руководитель научной группы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сириус

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сириус, краснодарский край, рак, онкология, лекарства, новости