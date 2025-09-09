Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии
Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной... РИА Новости Крым, 09.09.2025
владимир путин (политик)
сириус
краснодарский край
рак
онкология
лекарства
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/09/1149328743_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_4b22e1ed9f730dbd0f1bf8cd6a1683d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы.Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Руководитель научной группы научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" Арсений Южалин сообщил президенту о проекте по иммунотерапии рака. Молодой ученый отметил, что их группа специализируется на исследованиях в области терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы - глиобластома, глиома и так далее. Он объяснил, что это страшные заболевания с крайне низкими показателями выживаемости: в среднем пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза, при этом эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные.Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкологических пациентов, добавил руководитель научной группы.
Путину рассказали о новых разработках в противораковой терапии

Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в лечении рака

20:40 09.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Президенту России Владимиру Путину рассказали о перспективных разработках молодых ученых в терапии агрессивных злокачественных новообразований центральной нервной системы.
Глава государства во вторник посетил лабораторный комплекс научно-технологического университета "Сириус", который был открыт в сентябре 2022 года. Руководитель научной группы научного центра трансляционной медицины университета "Сириус" Арсений Южалин сообщил президенту о проекте по иммунотерапии рака. Молодой ученый отметил, что их группа специализируется на исследованиях в области терапии злокачественных новообразований центральной нервной системы - глиобластома, глиома и так далее. Он объяснил, что это страшные заболевания с крайне низкими показателями выживаемости: в среднем пациенты живут от трех до 12 месяцев после постановки диагноза, при этом эффективного способа их лечения сейчас нет, а существующие методы по большей части паллиативные.
"Задача нашего молодежного проекта - найти новые терапевтические стратегии для лечения таких видов рака. В частности, мы занимаемся иммуноонкологией: пытаемся перепрофилировать иммунологически холодные опухоли в иммунологически горячие опухоли для того, чтобы усилить проникновение иммунных клеток... в опухоль и тем самым победить рак", - сказал Южалин.
Ученые ожидают, что их разработки помогут улучшить прогноз онкологических пациентов, добавил руководитель научной группы.
