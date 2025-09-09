https://crimea.ria.ru/20250909/pozhar-na-krokodilovoy-ferme-v-eyske-dannykh-o-pogibshikh-khischnikakh-net-1149319283.html
Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, заверив,... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T14:57
2025-09-09T14:57
2025-09-09T14:57
ейск
пожар
животные
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Информация о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, заверив, что погибших животных не обнаружили.Ранее во вторник сообщалось, что в Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщала пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.Как пишет РИА Новости, утром в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю журналистам заявляли, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли из-за пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
