09.09.2025
Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
09.09.2025
Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, заверив,...
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Информация о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, заверив, что погибших животных не обнаружили.Ранее во вторник сообщалось, что в Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщала пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.Как пишет РИА Новости, утром в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю журналистам заявляли, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли из-за пожара.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриумКрокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животныхВ зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет

В Ейском зоопарке не подтвердилась информация о погибших из-за пожара 28 крокодилах

14:57 09.09.2025
 
Пожар в крокодиловой ферме в Ейске
Пожар в крокодиловой ферме в Ейске
© СУ СКР по Краснодарскому краю
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Информация о 28 погибших крокодилах и одной черепахе после пожара в Ейском зоопарке не подтвердились, об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, заверив, что погибших животных не обнаружили.
Ранее во вторник сообщалось, что в Ейске произошел пожар в здании, где расположены крокодиловая ферма и дельфинарий. Как сообщала пресс-служба Следкома по Краснодарскому краю, по данному факту открыта доследственная проверка.
Как пишет РИА Новости, утром в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю журналистам заявляли, что 28 крокодилов и одна черепаха погибли из-за пожара.
"На данный момент времени, передают информацию, погибших животных не обнаружено… Сейчас, на данный момент, та информация не подтвердилась. Никто не погиб", - говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.
В Феодосии строят самый большой в мире крокодиляриум
Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
 
