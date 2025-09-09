https://crimea.ria.ru/20250909/poezd-sbil-podrostka-pod-simferopolem-malchik-pogib-1149325447.html
Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
Под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб, переходя железнодорожные пути в необорудованном для этого месте
2025-09-09T17:42
2025-09-09T17:42
2025-09-09T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Под Симферополем 14-летний школьник из поселка Гвардейское погиб, переходя железнодорожные пути в необорудованном для этого месте, сообщает Следком по Крыму и Севастополю.По данным следствия, трагедия произошла в темное время суток во время движения локомотива.То, что произошел несчастный случай, подтверждают видеозаписи с камер наблюдения, изъятые следствием. Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.Ранее сообщалось, что один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушкаНа Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенокОдин подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
