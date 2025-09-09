Рейтинг@Mail.ru
Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250909/pochti-tysyacha-avto-v-ocheredi--situatsiya-na-krymskom-mostu-1149317670.html
Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
Почти тысяча авто ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту по двум его сторонам, информирует по состоянию на 14 часов Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T14:07
2025-09-09T14:12
ситуация на дорогах крыма
новости
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
тамань
кубань
транспорт
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745859_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_aab2aaccadb9aeef765715e2917b35a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Почти тысяча авто ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту по двум его сторонам, информирует по состоянию на 14 часов Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили, после чего с обеих сторон образовались очереди.В очереди со стороны Тамани стоят 42 автомобиля.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютПо трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезонНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
крымский мост
тамань
кубань
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745859_317:0:1280:722_1920x0_80_0_0_23dc108d1318ba4027c65180ef2d3fdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, тамань, кубань, транспорт, керчь
Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту

Почти тысяча автомобилей ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту

14:07 09.09.2025 (обновлено: 14:12 09.09.2025)
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Почти тысяча авто ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту по двум его сторонам, информирует по состоянию на 14 часов Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили, после чего с обеих сторон образовались очереди.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 945 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - сказано в сообщении.

В очереди со стороны Тамани стоят 42 автомобиля.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
 
Ситуация на дорогах КрымаНовостиОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаТаманьКубаньТранспортКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:07Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
13:51Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
13:47Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
13:37Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
13:21В Ейске горела крокодиловая ферма
13:05В Севастополе во второй раз за день закрыли рейд
12:33ПВО уничтожила пять крылатых ракет и пять снарядов HIMARS
12:26По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
12:12Смертельное ДТП на трассе под Джанкоем – погиб водитель грузовика
11:43Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовые ливни с градом
11:33Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России
10:53День памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
10:39В Севастополе трое приятелей устроили разборки со стрельбой и поджогом
10:25В Ростовской области разбился самолет – что известно
10:18Что происходит на Крымском мосту после приостановки движения
10:12Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
10:07ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
09:56В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
09:50Крымский мост открыт
09:39В Севастополе отбой воздушной тревоги
Лента новостейМолния