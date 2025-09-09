Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту

https://crimea.ria.ru/20250909/pochti-tysyacha-avto-v-ocheredi--situatsiya-na-krymskom-mostu-1149317670.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Почти тысяча авто ожидают в очереди на проезд по Крымскому мосту по двум его сторонам, информирует по состоянию на 14 часов Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост перекрыли для проезда во вторник в 9:03. Параллельно был закрыт рейд и звучал сигнал воздушной тревоги в Севастополе. Спустя 35 минут воздушную тревогу отменили, а движение по мосту возобновили, после чего с обеих сторон образовались очереди.В очереди со стороны Тамани стоят 42 автомобиля.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютПо трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезонНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи

