По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон

Минтранс РФ: по трассе А-289 "Керчь – Краснодар" совершено 3 млн проездов за сезон
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Около трех миллионов раз автомобилисты проехали по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" за пять месяцев. Такую статистику опубликовали в пресс-службе Минтранса РФ.
"Три миллиона проездов по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" Госкомпании "Автодор" было совершено с апреля по сентябрь", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что пик сезона пришелся на 17 августа, когда было зафиксировано 32 000 проездов за сутки. В среднем за день по трассе автомобилисты проезжали более 16 600 раз.
"Путь от Краснодара до Крымского моста по этой трассе занимает всего 2 часа, при этом дорога проходит в стороне от населенных пунктов, что делает движение комфортным как для автотуристов, так и для грузоперевозчиков", – напомнили в профильном министерстве.
В начале августа водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин сообщил, что приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте.
