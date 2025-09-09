Рейтинг@Mail.ru
По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон - РИА Новости Крым, 09.09.2025
По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон
Около трех миллионов раз автомобилисты проехали по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" за пять месяцев. Такую статистику опубликовали в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Около трех миллионов раз автомобилисты проехали по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" за пять месяцев. Такую статистику опубликовали в пресс-службе Минтранса РФ.Специалисты уточнили, что пик сезона пришелся на 17 августа, когда было зафиксировано 32 000 проездов за сутки. В среднем за день по трассе автомобилисты проезжали более 16 600 раз.В начале августа водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин сообщил, что приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с ХерсонщинойНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
крым
По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон

Минтранс РФ: по трассе А-289 "Керчь – Краснодар" совершено 3 млн проездов за сезон

12:26 09.09.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Около трех миллионов раз автомобилисты проехали по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" за пять месяцев. Такую статистику опубликовали в пресс-службе Минтранса РФ.
"Три миллиона проездов по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" Госкомпании "Автодор" было совершено с апреля по сентябрь", – сказано в сообщении.
Специалисты уточнили, что пик сезона пришелся на 17 августа, когда было зафиксировано 32 000 проездов за сутки. В среднем за день по трассе автомобилисты проезжали более 16 600 раз.
"Путь от Краснодара до Крымского моста по этой трассе занимает всего 2 часа, при этом дорога проходит в стороне от населенных пунктов, что делает движение комфортным как для автотуристов, так и для грузоперевозчиков", – напомнили в профильном министерстве.
В начале августа водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин сообщил, что приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
На сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связи
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
 
