По трассе "Керчь – Краснодар" автомобилисты проехали 3 млн раз за сезон

Около трех миллионов раз автомобилисты проехали по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" за пять месяцев. Такую статистику опубликовали в пресс-службе Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Около трех миллионов раз автомобилисты проехали по трассе А-289 "Краснодар – Керчь" за пять месяцев. Такую статистику опубликовали в пресс-службе Минтранса РФ.Специалисты уточнили, что пик сезона пришелся на 17 августа, когда было зафиксировано 32 000 проездов за сутки. В среднем за день по трассе автомобилисты проезжали более 16 600 раз.В начале августа водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Ранее глава Ассоциации грузоперевозчиков и экспедиторов Республики Крым Анатолий Цуркин сообщил, что приехать на отдых в Крым по сухопутному коридору туристы могут через пункты пропуска "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск". Они работают круглосуточно, не действует комендантский час и на самом маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с ХерсонщинойНа сухопутном коридоре в Крым улучшили качество мобильной связиГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

