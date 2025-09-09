Рейтинг@Mail.ru
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова возобновлен, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова возобновлен, сообщили в городском департаменте транспорта.Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили еще во вторник днем. О причинах закрытия морского сообщения не сообщалось.Накануне рейд был закрыт с 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу

19:22 09.09.2025 (обновлено: 19:27 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова возобновлен, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – говорится в публикации.
Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили еще во вторник днем. О причинах закрытия морского сообщения не сообщалось.
Накануне рейд был закрыт с 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
