Паромы и катера в Севастополе возобновили работу

2025-09-09T19:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова возобновлен, сообщили в городском департаменте транспорта.Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили еще во вторник днем. О причинах закрытия морского сообщения не сообщалось.Накануне рейд был закрыт с 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

