Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова возобновлен, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T19:22
2025-09-09T19:22
2025-09-09T19:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Проход морского транспорта через бухту в Севастополе снова возобновлен, сообщили в городском департаменте транспорта.Курсирование катеров и паромов через Севастопольскую бухту ограничили еще во вторник днем. О причинах закрытия морского сообщения не сообщалось.Накануне рейд был закрыт с 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Паромы и катера в Севастополе возобновили работу
Рейд в Севастополе снова открыт
19:22 09.09.2025 (обновлено: 19:27 09.09.2025)