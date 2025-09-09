Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/orvi-nastupaet-v-krymu-za-nedelyu-zaboleli-okolo-55-tysyachi-chelovek-1149310263.html
ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек - РИА Новости Крым, 09.09.2025
ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
В Крыму за неделю зафиксировано почти 5,5 тысяч случаев заражения острыми респираторами вирусными заболеваниями. Это выше показателя прошлой недели, но ниже... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T10:07
2025-09-09T10:07
крым
новости крыма
орви
роспотребнадзор
здравоохранение в крыму и севастополе
коронавирус в крыму
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зафиксировано почти 5,5 тысяч случаев заражения острыми респираторами вирусными заболеваниями. Это выше показателя прошлой недели, но ниже уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и СевастополюЗаболеваемость в КрымуВ Севастополе за это время заболели 1659 человек, что ниже уровня эпидпорога на 47,5%.По данным управления, на полуострове преобладают случаи не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 56 крымчан и 60 севастопольцев.Статистика по РоссииПо данным Роспотребнадзора, в целом по стране отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ: за неделю зарегистрировано 425 тысяч случаев. Среди циркулирующих респираторных вирусов также преобладают вирусы не гриппозной этиологии.Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной профилактики. Тщательно мыть руки после прогулок, применять кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты. При появлении симптомов специалисты советуют оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиВ России разработали тест на 25 инфекцийПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, орви, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе, коронавирус в крыму, коронавирус
ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек

В Крыму за неделю зафиксировано почти 5,5 тысяч случаев ОРВИ - Роспотребнадзор

10:07 09.09.2025
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зафиксировано почти 5,5 тысяч случаев заражения острыми респираторами вирусными заболеваниями. Это выше показателя прошлой недели, но ниже уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю
Заболеваемость в Крыму
"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 5407 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 6,4%, но ниже уровня эпидемического порога на 33%", – проинформировали в ведомстве.
В Севастополе за это время заболели 1659 человек, что ниже уровня эпидпорога на 47,5%.
По данным управления, на полуострове преобладают случаи не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 56 крымчан и 60 севастопольцев.
Статистика по России
По данным Роспотребнадзора, в целом по стране отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ: за неделю зарегистрировано 425 тысяч случаев. Среди циркулирующих респираторных вирусов также преобладают вирусы не гриппозной этиологии.
"Отмечается и рост заболеваемости COVID‑19, при этом уровень остается низким — на 36‑й неделе 2025 года зарегистрировано 11 483 случая", -сказано в сообщении.
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной профилактики. Тщательно мыть руки после прогулок, применять кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты. При появлении симптомов специалисты советуют оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.
В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
В России разработали тест на 25 инфекций
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
 
КрымНовости КрымаОРВИРоспотребнадзорЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКоронавирус в КрымуКоронавирус
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
10:07ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
09:56В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
09:50Крымский мост открыт
09:39В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:32Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:23В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года
09:13Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
09:04Крымский мост закрыт
09:00Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:55В Севастополе снова закрыли рейд
08:33ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек
08:11Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
07:59Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение
07:35Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд
07:19Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:14Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотников
07:01Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
06:37Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
05:55Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
Лента новостейМолния