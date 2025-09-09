https://crimea.ria.ru/20250909/orvi-nastupaet-v-krymu-za-nedelyu-zaboleli-okolo-55-tysyachi-chelovek-1149310263.html

ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек

ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю зафиксировано почти 5,5 тысяч случаев заражения острыми респираторами вирусными заболеваниями. Это выше показателя прошлой недели, но ниже уровня эпидпорога. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и СевастополюЗаболеваемость в КрымуВ Севастополе за это время заболели 1659 человек, что ниже уровня эпидпорога на 47,5%.По данным управления, на полуострове преобладают случаи не гриппозной этиологии. Коронавирусом за неделю заболели 56 крымчан и 60 севастопольцев.Статистика по РоссииПо данным Роспотребнадзора, в целом по стране отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ: за неделю зарегистрировано 425 тысяч случаев. Среди циркулирующих респираторных вирусов также преобладают вирусы не гриппозной этиологии.Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила личной профилактики. Тщательно мыть руки после прогулок, применять кожные антисептики, дезинфицировать гаджеты. При появлении симптомов специалисты советуют оставаться дома и ограничить контакты с окружающими.В Крыму проходит кампания вакцинации против гриппа. В этом году планируют привить не менее 62% населения республики – около 1,1 млн человек, 288 тысяч из которых – дети, сообщал ранее журналистам министр здравоохранения республики Алексей Натаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиВ России разработали тест на 25 инфекцийПрививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь

