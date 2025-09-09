Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник.
Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд

В Севастополе спустя 8 часов возобновили работу морского пассажирского транспорта

07:35 09.09.2025 (обновлено: 07:58 09.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник.
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
