https://crimea.ria.ru/20250909/noch-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1149306351.html

Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд

Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд

В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T07:35

2025-09-09T07:35

2025-09-09T07:58

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1d/1141428092_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d09aaad0f2bd19cb701d18940862952.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, новости севастополя