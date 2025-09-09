https://crimea.ria.ru/20250909/noch-prostoya-v-sevastopole-otkryli-reyd-1149306351.html
Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд
В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T07:35
2025-09-09T07:35
2025-09-09T07:58
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе морской пассажирский транспорт вновь выполняет рейсы через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в понедельник в 23.08. Для жителей и гостей города организовали работу автобусов на компенсационных маршрутах. Ограничения действовали 8 часов и были сняты утром во вторник. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
