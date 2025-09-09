https://crimea.ria.ru/20250909/meteornyy-potok-epsilon-perseidy-nad-krymom--kuda-smotret-1149324479.html

Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть

Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Метеорный поток Эпсилон-Персеиды над Крымом – куда смотреть

Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 21 сентября могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на 9 число.

2025-09-09T20:20

2025-09-09T20:20

2025-09-09T20:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Жители Северного полушария Земли, в том числе крымчане, до 21 сентября могут наблюдать звездопад Персеиды, а пик метеорного потока выпадает на 9 число. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель федеральной астрономической программы Space Кирилл Лазаренко, а также анонсировал другие яркие небесные события осени.Эпсилон-Персеиды над Крымом"Сентябрьские Эпсилон-Персеиды можно наблюдать с 5 по 21 сентября. Пик активности приходится на 9 число. При этом, если мы берем летние Персеиды, то это 120-130 метеоров в час, а Эпсилон-Персеиды не высокий метеорный поток – 10-12 метеоров в час, зато красивых и ярких", – говорит Лазаренко.Для того, чтобы увидеть "падающие звезды", смотреть, по словам астронома, нужно на северо-восточную часть небосвода, в сторону созвездия Персей."В принципе, метеорные потоки – это такое явление, которое видно везде, но в южных регионах всегда лучше, поскольку атмосфера имеет большую прозрачность. В целом осеннее небо всегда лучше для наблюдений по той же причине. Для "загадывания желаний" выезжать лучше либо в сторону моря, либо в сторону гор – подальше от городской засветки, где метеорный поток будет особенно ярким", – рекомендует ученый.Леониды и комета"Кроме того, осенью жители Северного полушария Земли смогут наблюдать еще один метеорный поток – Леониды. Он будет активен с 6 по 30 ноября и достигает пика 18-19 ноября", – продолжает Лазаренко.Еще одно небесное событие осени – комета C/2025 A6 (Lemmon). Ее, по словам астронома, можно будет наблюдать через любительские телескопы. Небесный объект будет виден в созвездии Волопас. 21 октября комета приблизится к Земле на минимальное расстояние — примерно 90 млн км.В 2029 году к Земле приблизится опасный астероид "Апофис", он пролетит на расстоянии, где летают геостационарные спутники, сообщал ранее Лазаренко. В этой связи существует реальная опасность, поскольку это будет самое плотное сближение за историю человечества с таким большим небесным телом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские ученые научились сбивать угрожающие Земле астероидыЧерез сосны - к Солнцу и звездам: 80 лет Крымской обсерваторииКрымский астроном открыл межзвездную комету

