Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
2025-09-09T15:21
2025-09-09T15:21
2025-09-09T15:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на линии электропередачи частично обесточены абоненты в Судаке. Также из-за поломки без электроснабжения остались часть Ялты и Ливадия. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго" во вторник.Кроме того, из-за поломки на линии обесточены села Веселое и Дачное, добавили на предприятии.Часом ранее в "Крымэнерго" сообщили, что из-за аварии на сетях частично обесточены населенные пункты Ялта и Ливадия."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили специалисты.Также на предприятии напомнили, что в Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Во второй половине дня 9 сентября на регион обрушатся грозовые ливни, град и шквалистый ветер."В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения", – подчеркнули в Крымэнерго".
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
В Крыму частично обесточены Судак и Ялта из-за аварий на сетях
15:21 09.09.2025 (обновлено: 15:23 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на линии электропередачи частично обесточены абоненты в Судаке. Также из-за поломки без электроснабжения остались часть Ялты и Ливадия. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго" во вторник.
"Из-за аварийного отключения без энергоснабжения частично остался город Судак", – сказано в сообщении.
Кроме того, из-за поломки на линии обесточены села Веселое и Дачное, добавили на предприятии.
Часом ранее в "Крымэнерго" сообщили, что из-за аварии на сетях частично обесточены населенные пункты Ялта и Ливадия.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили специалисты.
Также на предприятии напомнили, что в Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение
на три дня. Во второй половине дня 9 сентября на регион обрушатся грозовые ливни, град и шквалистый ветер.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения", – подчеркнули в Крымэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.