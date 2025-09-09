Рейтинг@Mail.ru
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/massovye-otklyucheniya-v-sudake-i-yalte-iz-za-avariy-na-linii-1149321553.html
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
В Крыму из-за аварии на линии электропередачи частично обесточены абоненты в Судаке. Также из-за поломки без электроснабжения остались часть Ялты и Ливадия. Об... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T15:21
2025-09-09T15:23
отключение электроэнергии в крыму
ялта
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
крым
жкх
жкх крыма и севастополя
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на линии электропередачи частично обесточены абоненты в Судаке. Также из-за поломки без электроснабжения остались часть Ялты и Ливадия. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго" во вторник.Кроме того, из-за поломки на линии обесточены села Веселое и Дачное, добавили на предприятии.Часом ранее в "Крымэнерго" сообщили, что из-за аварии на сетях частично обесточены населенные пункты Ялта и Ливадия."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили специалисты.Также на предприятии напомнили, что в Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Во второй половине дня 9 сентября на регион обрушатся грозовые ливни, град и шквалистый ветер."В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения", – подчеркнули в Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/50002/73/500027368_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_85a3800ebedb6e07ee5bd41bae10a01e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение электроэнергии в крыму, ялта, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", крым, жкх, жкх крыма и севастополя, судак
Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии

В Крыму частично обесточены Судак и Ялта из-за аварий на сетях

15:21 09.09.2025 (обновлено: 15:23 09.09.2025)
 
© РИА Новости . Марина Лысцева / Перейти в фотобанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на линии электропередачи частично обесточены абоненты в Судаке. Также из-за поломки без электроснабжения остались часть Ялты и Ливадия. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго" во вторник.
"Из-за аварийного отключения без энергоснабжения частично остался город Судак", – сказано в сообщении.
Кроме того, из-за поломки на линии обесточены села Веселое и Дачное, добавили на предприятии.
Часом ранее в "Крымэнерго" сообщили, что из-за аварии на сетях частично обесточены населенные пункты Ялта и Ливадия.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили специалисты.
Также на предприятии напомнили, что в Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Во второй половине дня 9 сентября на регион обрушатся грозовые ливни, град и шквалистый ветер.
"В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения", – подчеркнули в Крымэнерго".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Отключение электроэнергии в КрымуЯлтаНовости КрымаГУП РК "Крымэнерго"КрымЖКХЖКХ Крыма и СевастополяСудак
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
17:33Беспорядки в Непале: что известно к этому часу
17:26В Симферополе двое детей ограбили автомат с игрушками
16:53Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности
16:49Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура
16:25Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
16:08Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
15:43Десять беспилотников сбили над Черным морем
15:32Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
15:21Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
15:15Крымская война: в Симферополе открылась уличная выставка
14:57Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
14:49Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
14:39Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
14:24Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды
14:07Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
13:51Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
13:47Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
13:37Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
13:21В Ейске горела крокодиловая ферма
Лента новостейМолния