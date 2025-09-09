Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии

https://crimea.ria.ru/20250909/massovye-otklyucheniya-v-sudake-i-yalte-iz-za-avariy-na-linii-1149321553.html

2025-09-09

2025-09-09T15:21

2025-09-09T15:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аварии на линии электропередачи частично обесточены абоненты в Судаке. Также из-за поломки без электроснабжения остались часть Ялты и Ливадия. Об этом проинформировали на предприятии "Крымэнерго" во вторник.Кроме того, из-за поломки на линии обесточены села Веселое и Дачное, добавили на предприятии.Часом ранее в "Крымэнерго" сообщили, что из-за аварии на сетях частично обесточены населенные пункты Ялта и Ливадия."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", уточнили специалисты.Также на предприятии напомнили, что в Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня. Во второй половине дня 9 сентября на регион обрушатся грозовые ливни, град и шквалистый ветер."В связи с высокой вероятностью возникновения аварий в электросетях, организованы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, приведены в готовность резервные источники электроснабжения", – подчеркнули в Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

