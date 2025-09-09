https://crimea.ria.ru/20250909/massovye-besporyadki-v-nepale--protestuyuschie-podozhgli-parlament-1149316972.html

Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Непале разгораются массовые беспорядки. Протестующие проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, подожгли здание парламента и сожгли резиденции высокопоставленных чиновников. В результате столкновений 22 человека погибли, более 500 получили ранения. Волнения вызваны запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Причина массовых беспорядков в Непале - соцсетиМассовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ участники движения "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, более 500 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака в понедельник вечером.Протесты начались после того, как в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.В список попали платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещенные в России как экстремистские), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала, главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Протестующие ворвались в здание правительстваВ Непале протестующие ворвались в комплекс зданий правительства – дворец Сингха Дурбар. Это произошло на фоне эскалации протестов и волны вандализма. До этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников.Также по данным изданий, участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли здание парламента столичном районе и проникли в резиденцию президента.Из-за антиправительственных беспорядков в Непале в приграничном районе Индии введен режим повышенной готовности, установлен дополнительный полицейский пост. Об этом сообщил телеканал India Today.Закрытие аэропорта и эвакуация министровИз-за массовых протестов в Непале был закрыт международный аэропорт Трибхуван в Катманду, все рейсы отменены. В рамках усиленных мер безопасности на территории аэропорта были развернуты силы армии Непала.Кроме того, армия Непала с помощью вертолетов эвакуирует министров из их резиденций. Представители местных служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах, уточнили в изданиях.Отставка премьера НепалаГазета Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщила, что он остается в Катманду и находится в безопасности."Оли остается в Катманду и находится в безопасности", – сказано в сообщении издания.* запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

