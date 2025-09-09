https://crimea.ria.ru/20250909/massovye-besporyadki-v-nepale--protestuyuschie-podozhgli-parlament-1149316972.html
Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
В Непале разгораются массовые беспорядки. Протестующие проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, подожгли здание парламента и сожгли...
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Непале разгораются массовые беспорядки. Протестующие проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, подожгли здание парламента и сожгли резиденции высокопоставленных чиновников. В результате столкновений 22 человека погибли, более 500 получили ранения. Волнения вызваны запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Причина массовых беспорядков в Непале - соцсетиМассовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ участники движения "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, более 500 получили ранения.Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака в понедельник вечером.Протесты начались после того, как в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.В список попали платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещенные в России как экстремистские), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала, главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.Протестующие ворвались в здание правительстваВ Непале протестующие ворвались в комплекс зданий правительства – дворец Сингха Дурбар. Это произошло на фоне эскалации протестов и волны вандализма. До этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников.Также по данным изданий, участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли здание парламента столичном районе и проникли в резиденцию президента.Из-за антиправительственных беспорядков в Непале в приграничном районе Индии введен режим повышенной готовности, установлен дополнительный полицейский пост. Об этом сообщил телеканал India Today.Закрытие аэропорта и эвакуация министровИз-за массовых протестов в Непале был закрыт международный аэропорт Трибхуван в Катманду, все рейсы отменены. В рамках усиленных мер безопасности на территории аэропорта были развернуты силы армии Непала.Кроме того, армия Непала с помощью вертолетов эвакуирует министров из их резиденций. Представители местных служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах, уточнили в изданиях.Отставка премьера НепалаГазета Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщила, что он остается в Катманду и находится в безопасности."Оли остается в Катманду и находится в безопасности", – сказано в сообщении издания.* запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Непале разгораются массовые беспорядки. Протестующие проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, подожгли здание парламента и сожгли резиденции высокопоставленных чиновников. В результате столкновений 22 человека погибли, более 500 получили ранения. Волнения вызваны запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Причина массовых беспорядков в Непале - соцсети
Массовые протесты, в которых участвует в основном молодежь и названные в СМИ участники движения "Революция поколения Z", начались в столице Непала в понедельник и распространились на ряд крупных городов страны. В результате столкновений с полицией 22 человека погибли, более 500 получили ранения.
Гибель протестующих стала причиной отставки главы МВД Непала Рамеша Лекхака в понедельник вечером.
Протесты начались после того, как в конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок.
В список попали платформы Meta* (соцсети Facebook*, Instagram*, WhatsApp, запрещенные в России как экстремистские), Alphabet (YouTube), X, Reddit и LinkedIn.
Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала, главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране.
Протестующие ворвались в здание правительства
В Непале протестующие ворвались в комплекс зданий правительства – дворец Сингха Дурбар. Это произошло на фоне эскалации протестов и волны вандализма. До этого протестующие подожгли в Катманду несколько резиденций членов правительства и высокопоставленных чиновников.
"Участники протеста проникли на территорию комплекса зданий дворца Сингха Дурбар, взломав западные ворота главного административного комплекса страны. Протестующие затем подожгли ворота, через которые прорвались на территорию", – пишет газета Himalayan Times.
Также по данным изданий, участники антиправительственных беспорядков в Непале подожгли здание парламента столичном районе и проникли в резиденцию президента.
Из-за антиправительственных беспорядков в Непале в приграничном районе Индии введен режим повышенной готовности, установлен дополнительный полицейский пост. Об этом сообщил телеканал India Today.
"На границе Индии и Непала в (населенном пункте – ред.) Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", – сказано в сообщении.
Закрытие аэропорта и эвакуация министров
Из-за массовых протестов в Непале был закрыт международный аэропорт Трибхуван в Катманду, все рейсы отменены. В рамках усиленных мер безопасности на территории аэропорта были развернуты силы армии Непала.
Кроме того, армия Непала с помощью вертолетов эвакуирует министров из их резиденций. Представители местных служб безопасности заявили, что армия также задействована для охраны здания парламента. Высокопоставленным чиновникам обеспечивают безопасность в военных казармах, уточнили в изданиях.
Отставка премьера Непала
На фоне массовых беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. Об этом пишет India Today. Этот пост он занимал с 15 июля 2024-го. Местные СМИ сообщают, его примеру последовали все члены оппозиционной Национал-демократической партии.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщила, что он остается в Катманду и находится в безопасности.
"Оли остается в Катманду и находится в безопасности", – сказано в сообщении издания.
* запрещена в России как экстремистская
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.