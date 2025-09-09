Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
У Крымского моста сейчас начала появляться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T08:11
2025-09-09T08:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала появляться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 8 утра.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани заторов перед пунктом ручного досмотра нет.Согласно прогнозу, до четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника

У Крымского моста сейчас начала расти очередь со стороны Керчи

08:11 09.09.2025 (обновлено: 08:12 09.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас начала появляться очередь перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте к 8 утра.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - отмечается в сообщении.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани заторов перед пунктом ручного досмотра нет.
Согласно прогнозу, до четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
