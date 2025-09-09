Рейтинг@Mail.ru
Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
Ряд крымских вузов сегодня выполняют задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и... РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ряд крымских вузов сегодня выполняют задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений. Об этом, комментируя открытие XVII Международной конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона также напомнил, что машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики, локомотивом промышленного развития.Важно, чтобы достижения исследователей, конструкторов, деятелей науки быстро и эффективно внедрялись в практику, отметил Аксенов, напомнив, что это одно из необходимых условий обеспечения технологического суверенитета, о котором говорит президент России Владимир Путин.По словам Аксенова, XVII Международная конференция "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров", собрала ученых, промышленников, талантливую молодежь из разных регионов страны, чтобы они обменялись опытом и новыми идеями.Кроме того, важно, чтобы на таких мероприятиях была возможность обсуждать реальные проекты как для гражданских отраслей, так и для повышения обороноспособности страны. Зачастую успешные нововведения в этой сфере – это результат работы энтузиастов, поэтому важно объединять усилия и потенциал всех заинтересованных сторон, уточил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаКрымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанЗа год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств
true
Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов

Аксенов назвал Крым одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений

13:47 09.09.2025 (обновлено: 13:48 09.09.2025)
 
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ряд крымских вузов сегодня выполняют задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений. Об этом, комментируя открытие XVII Международной конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025", сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Ведущие вузы республики, КИПУ имени Февзи Якубова и КФУ имени В.И. Вернадского, наши предприятия сегодня успешно выполняют задачи Минпрома и Минобороны России. Крым – одна из перспективных площадок для испытаний, мы быстро действуем, ориентируемся и реагируем на ситуацию, принимаем эффективные решения. Уверен, что крымский опыт будет востребован для дальнейшего технологического и промышленного развития страны", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона также напомнил, что машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики, локомотивом промышленного развития.
Важно, чтобы достижения исследователей, конструкторов, деятелей науки быстро и эффективно внедрялись в практику, отметил Аксенов, напомнив, что это одно из необходимых условий обеспечения технологического суверенитета, о котором говорит президент России Владимир Путин.
По словам Аксенова, XVII Международная конференция "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров", собрала ученых, промышленников, талантливую молодежь из разных регионов страны, чтобы они обменялись опытом и новыми идеями.
Кроме того, важно, чтобы на таких мероприятиях была возможность обсуждать реальные проекты как для гражданских отраслей, так и для повышения обороноспособности страны. Зачастую успешные нововведения в этой сфере – это результат работы энтузиастов, поэтому важно объединять усилия и потенциал всех заинтересованных сторон, уточил глава региона.
