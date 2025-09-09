Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов

https://crimea.ria.ru/20250909/krymskie-vuzy-vypolnyayut-zadachi-minproma-i-minoborony-rossii---aksenov-1149317269.html

Ряд крымских вузов сегодня выполняют задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и... РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ряд крымских вузов сегодня выполняют задачи, поставленные Минпромом и Минобороны России, и Крым является одной из перспективных площадок для испытаний и эффективных решений. Об этом, комментируя открытие XVII Международной конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров – 2025", сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава региона также напомнил, что машиностроение является одной из ключевых отраслей экономики, локомотивом промышленного развития.Важно, чтобы достижения исследователей, конструкторов, деятелей науки быстро и эффективно внедрялись в практику, отметил Аксенов, напомнив, что это одно из необходимых условий обеспечения технологического суверенитета, о котором говорит президент России Владимир Путин.По словам Аксенова, XVII Международная конференция "Наукоемкие технологии в машиностроении: современные тренды, перспективы развития и опыт подготовки инженерных кадров", собрала ученых, промышленников, талантливую молодежь из разных регионов страны, чтобы они обменялись опытом и новыми идеями.Кроме того, важно, чтобы на таких мероприятиях была возможность обсуждать реальные проекты как для гражданских отраслей, так и для повышения обороноспособности страны. Зачастую успешные нововведения в этой сфере – это результат работы энтузиастов, поэтому важно объединять усилия и потенциал всех заинтересованных сторон, уточил глава региона.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму индекс промышленного производства составил почти 102 процентаКрымскую продукцию будут поставлять в БашкортостанЗа год завод "Фиолент" потратил 260 миллионов рублей собственных средств

