Крымская война: в Симферополе открылась уличная выставка

В центре Симферополя открылась уличная выставка, посвященная Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась уличная выставка, посвященная Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.В период Крымской войны противник впервые развернул против России информационный фронт: в зарубежных газетах и журналах публиковались дерзкие карикатуры, издевательские стихотворения и статьи, которые должны были дискредитировать Россию и возвеличить армию союзников, уточнил Константинов, добавив, что опубликованное имело сильные расхождения с реальностью.Выставка является совместным проектом Госсовета РК и Министерства внутренней политики, информации и связи республики, реализованный при содействии Центрального музея Тавриды, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Крыму и Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В.И. Вернадского, добавил политик.Кроме того, еще одна тематическая выставка, подготовленная историком, депутатом Госсовета Крыма Владимиром Бобковым и Государственным архивом республики, открылась в здании крымского парламента. Экспозиция отражает аспекты жизни крымских городов в период войны и после ее окончания, проанализированы действия и решения союзников, уточнил Константинов.Накануне в Екатерининском сквере Симферополя открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z". Как рассказал РИА Новости Крым председатель отделения Российского Географического Общества в Республике Крым Геннадий Самохин, выставка создана на основе исторических материалов из фондов РГО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнениеГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееДень памяти павших при обороне Севастополя русских воинов

