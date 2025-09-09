Крымская война: в Симферополе открылась уличная выставка

https://crimea.ria.ru/20250909/krymskaya-voyna-v-simferopole-otkrylas-ulichnaya-vystavka-1149321368.html
В центре Симферополя открылась уличная выставка, посвященная Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 09.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась уличная выставка, посвященная Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.В период Крымской войны противник впервые развернул против России информационный фронт: в зарубежных газетах и журналах публиковались дерзкие карикатуры, издевательские стихотворения и статьи, которые должны были дискредитировать Россию и возвеличить армию союзников, уточнил Константинов, добавив, что опубликованное имело сильные расхождения с реальностью.Выставка является совместным проектом Госсовета РК и Министерства внутренней политики, информации и связи республики, реализованный при содействии Центрального музея Тавриды, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Крыму и Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В.И. Вернадского, добавил политик.Кроме того, еще одна тематическая выставка, подготовленная историком, депутатом Госсовета Крыма Владимиром Бобковым и Государственным архивом республики, открылась в здании крымского парламента. Экспозиция отражает аспекты жизни крымских городов в период войны и после ее окончания, проанализированы действия и решения союзников, уточнил Константинов.Накануне в Екатерининском сквере Симферополя открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z". Как рассказал РИА Новости Крым председатель отделения Российского Географического Общества в Республике Крым Геннадий Самохин, выставка создана на основе исторических материалов из фондов РГО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнениеГрабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееДень памяти павших при обороне Севастополя русских воинов
Крымская война: в Симферополе открылась уличная выставка
В центре Симферополя открылась уличная выставка о Крымской войне 1853-1856 годов
15:15 09.09.2025 (обновлено: 16:12 09.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В центре Симферополя открылась уличная выставка, посвященная Крымской войне 1853-1856 годов. Об этом сообщил глава парламента РК Владимир Константинов.
"В Симферополе открылась уличная выставка, посвященная в том числе ведению союзниками против России информационной войны в период Крымской войны 1853-1856 гг. и "крымскому наследию" за рубежом", - написал он в своем Telegram-канале.
В период Крымской войны противник впервые развернул против России информационный фронт: в зарубежных газетах и журналах публиковались дерзкие карикатуры, издевательские стихотворения и статьи, которые должны были дискредитировать Россию и возвеличить армию союзников, уточнил Константинов, добавив, что опубликованное имело сильные расхождения с реальностью.
"Спустя около 170 лет наследие Крымской войны сохранилось во Франции и Великобритании, в Турции и Италии. Оно исчисляется десятками крымских названий улиц и заведений, памятников, церквей и мемориальных кладбищ", - отметил он.
Выставка является совместным проектом Госсовета РК и Министерства внутренней политики, информации и связи республики, реализованный при содействии Центрального музея Тавриды, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя, Регионального отделения Российского военно-исторического общества в Крыму и Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ имени В.И. Вернадского, добавил политик.
Кроме того, еще одна тематическая выставка, подготовленная историком, депутатом Госсовета Крыма Владимиром Бобковым и Государственным архивом республики, открылась в здании крымского парламента. Экспозиция отражает аспекты жизни крымских городов в период войны и после ее окончания, проанализированы действия и решения союзников, уточнил Константинов.
"Скажем, высадка армии врага произошла в Евпатории не только из-за удобства берега. Городская мечеть долгие годы являлась местом принесения присяги крымскими ханами, которая в том числе подтверждала их подданство Османской империи. В этом отношении высадка в Евпатории была символична для турок", - пояснил он в качестве примера.
Накануне в Екатерининском сквере Симферополя открытие мультимедийной уличной выставки
"100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z". Как рассказал РИА Новости Крым председатель отделения Российского Географического Общества в Республике Крым Геннадий Самохин, выставка создана на основе исторических материалов из фондов РГО.
