Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение

Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение

2025-09-09T07:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Крымская война 1853 – 1856 гг. стала своего рода прототипом специальной военной операции, когда Россия вновь в одиночку стала противостоять целому союзу государств для защиты своих интересов, а ее российский Крым – доказывать свою принадлежность русскому миру. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель комитета Государственного совета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.По словам Бобкова, по мере того как развиваются современные события в 21 веке, именно к опыту Крымской войны сама жизнь заставляет обращаться все чаще.По большому счету конфликт середины XIX столетия был своеобразным прототипом того, что мы видим сегодня, когда России, действовавшей в одиночку, противостоял союз государств, причем весьма нестандартный, сказал историк.Аналогично дню сегодняшнему противники России, костяк которых и тогда проявил себя на Западе, усмотрели серьезную угрозу для себя в нашей стране, которая успешно развивалась, крепла и усиливала влияние, в том числе в Черноморском регионе, отметил гость эфира.И хотя Крымская война началась не с Крыма, именно он, и не случайно, стал главной ареной боевых действий, где отстаивались и ценности русского мира, и принадлежность к ним Крымского полуострова – как тогда, так и сейчас, подчеркнул Бобков.И добавил, что сейчас так же отстаиваются результаты волеизъявления крымчан в 2014 году. А в Крымскую войну была предпринята попытка вернуть полуостров в орбиту влияния Османской империи, которая благодаря мужеству, решительности, отваге российских воинов не увенчалась успехом, напомнил собеседник.Как военный инженер Тотлебен поломал планы союзниковТем не менее воспринимать Крымскую войну как некий региональный конфликт в корне ошибочно, хоть она и не открыла собой череду глобальных войн XIX и XX столетия и не вошла в летописи как мировая вместе с первой (1914 – 1918 гг.) и второй (1939 – 1945 гг.).Выступавшие в годы Крымской войны против России наряду с Турцией и Сардинией Франция и Великобритания являлись колониальными государствами, в состав которых входили многие территории, имеющие сегодня независимость как самостоятельные страны. Так что оппонентов у нашей страны было тогда намного больше, чем четыре, и значимость этого конфликта, как и нынешнего, велика – пояснил свою позицию эксперт.Героическая оборона Севастополя в годы Крымской войны – инфографикаПо словам историка, у Крымской войны и специальной военной операции, в ходе которой Россия вновь отстаивает исконно российские территории и защищает свои национальные интересы, есть и другие общие черты.В качестве иллюстрации одной из них Бобков привел период оккупации Керчи в 1855-1856 годах, когда город был разграблен союзными войсками "цивилизованной Европы".В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в РоссиюПри этом сражения с противником в различных условиях в зоне СВО, как и 170 лет назад в Крымскую войну и всегда в истории, доказывают, что "во все века козырем нашей армии является самоотверженность и героизм", добавил Бобков.В Крыму открыли памятник русскому солдату Владимирского полка Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грабили тогда и сейчас: Захарова о ценностях Крыма в Британском музееЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войныВ Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников

