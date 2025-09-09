Рейтинг@Mail.ru
Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/kiev-gotov-zamorozit-liniyu-fronta-v-obmen-na-garantii-bezopasnosti-1149324030.html
Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности
Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности
Украина готова к остановке боестолкновений по текущей линии фронта с Российской Федерацией в обмен на гарантии безопасности. Такое заявление сделал постоянный... РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T16:53
2025-09-09T16:53
нато
украина
новости сво
политика
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украина готова к остановке боестолкновений по текущей линии фронта с Российской Федерацией в обмен на гарантии безопасности. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.Он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо давление на Москву. Дипломат считает, что в итоге стороны должны прийти к согласию."Это кровопролитие должно закончиться. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, потому что в итоге стороны должны будут прийти к согласию", – добавил постпред США при НАТО в интервью телеканалу Fox News.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы.Политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причинуЗеленский предложил Путину встречу в КиевеКлоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_0578c82a5da353290cb234215d336651.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нато, украина, новости сво, политика, сша, новости
Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности

Постпред США при НАТО: в обмен на гарантии Киев готов заморозить линию фронта

16:53 09.09.2025
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныФлаг Украины
Флаг Украины
© Пресс-служба Офиса президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украина готова к остановке боестолкновений по текущей линии фронта с Российской Федерацией в обмен на гарантии безопасности. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Украина доказала, что готова к соглашению. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", – сказал Уитэкер, его слова цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо давление на Москву. Дипломат считает, что в итоге стороны должны прийти к согласию.
"Это кровопролитие должно закончиться. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, потому что в итоге стороны должны будут прийти к согласию", – добавил постпред США при НАТО в интервью телеканалу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы.
Политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
Клоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев
 
НАТОУкраинаНовости СВОПолитикаСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Поезд сбил подростка под Симферополем: мальчик погиб
17:33Беспорядки в Непале: что известно к этому часу
17:26В Симферополе двое детей ограбили автомат с игрушками
16:53Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности
16:49Капремонт школы в Раздольненском районе Крыма контролирует прокуратура
16:25Крымские аграрии обновили парк сельхозтехники
16:08Сбил группу детей на "зебре": водитель задержан на Кубани
15:43Десять беспилотников сбили над Черным морем
15:32Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причину
15:21Массовые отключения в Судаке и Ялте из-за аварий на линии
15:15Крымская война: в Симферополе открылась уличная выставка
14:57Пожар на крокодиловой ферме в Ейске: данных о погибших хищниках нет
14:49Угроза обрушения: Бастрыкин требует доклад об аварийном доме в Крыму
14:39Смертельный прыжок со скалы – в Алупке найдено еще одно тело
14:24Как в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды
14:07Почти тысяча авто в очереди – ситуация на Крымском мосту
13:51Массовые беспорядки в Непале – протестующие подожгли парламент
13:47Крымские вузы выполняют задачи Минпрома и Минобороны России - Аксенов
13:37Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
13:21В Ейске горела крокодиловая ферма
Лента новостейМолния