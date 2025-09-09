Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности
Постпред США при НАТО: в обмен на гарантии Киев готов заморозить линию фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украина готова к остановке боестолкновений по текущей линии фронта с Российской Федерацией в обмен на гарантии безопасности. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
"Украина доказала, что готова к соглашению. Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности", – сказал Уитэкер, его слова цитирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо давление на Москву. Дипломат считает, что в итоге стороны должны прийти к согласию.
"Это кровопролитие должно закончиться. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, потому что в итоге стороны должны будут прийти к согласию", – добавил постпред США при НАТО в интервью телеканалу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы.
Политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву.
