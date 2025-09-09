https://crimea.ria.ru/20250909/kiev-gotov-zamorozit-liniyu-fronta-v-obmen-na-garantii-bezopasnosti-1149324030.html

Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности

Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Киев готов заморозить линию фронта в обмен на гарантии безопасности

Украина готова к остановке боестолкновений по текущей линии фронта с Российской Федерацией в обмен на гарантии безопасности. Такое заявление сделал постоянный... РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T16:53

2025-09-09T16:53

2025-09-09T16:53

нато

украина

новости сво

политика

сша

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123119140_0:7:1043:594_1920x0_80_0_0_dcf555df5cfe418279f9ec8e8ba2cf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Украина готова к остановке боестолкновений по текущей линии фронта с Российской Федерацией в обмен на гарантии безопасности. Такое заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.Он подчеркнул, что для завершения конфликта необходимо давление на Москву. Дипломат считает, что в итоге стороны должны прийти к согласию."Это кровопролитие должно закончиться. Мы должны продолжать усиливать давление на Россию, потому что в итоге стороны должны будут прийти к согласию", – добавил постпред США при НАТО в интервью телеканалу Fox News.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках Восточного экономического форума заявил, что гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы.Политолог Андрей Никифоров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику, рассуждая о том, как может выглядеть "победа" Украины, поскольку начал понимать цели "коалиции желающих" в помощи Киеву.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад не признал референдум в Крыму – Лавров назвал еще одну причинуЗеленский предложил Путину встречу в КиевеКлоун-камикадзе и выживание элит: как долго ЕС сможет вооружать Киев

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, украина, новости сво, политика, сша, новости