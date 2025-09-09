Рейтинг@Mail.ru
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
Инфографика
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
Ровно 326 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник... РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ровно 326 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник Азовского флота России "Крепость".На его борту в город прибыл весь состав русского посольства – 72 человека. Всего на "Крепости" было 138 человек – без дипломатов. На всех кораблях эскадры, сопровождавшей "Крепость" находились 2000 сержантов и солдат Преображенского и Семеновского полков.Все это впечатлило турков и вскоре был подписан мирный договор, по которому Турция признала присоединение к Российской Империи Азова, взятого русскими в боях вместе со всем районом устья Дона.Уже к 1700 году для Азовского флота было построено 40 парусных кораблей и более полусотни гребных судов. К 1725 году был создан регулярный флот России.Подробнее о том, как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – в инфографике РИА Новости Крым.
Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика

Корабль "Крепость" и его поход в Константинополь – инфографика РИА Новости Крым

06:37 09.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ровно 326 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник Азовского флота России "Крепость".
На его борту в город прибыл весь состав русского посольства – 72 человека. Всего на "Крепости" было 138 человек – без дипломатов. На всех кораблях эскадры, сопровождавшей "Крепость" находились 2000 сержантов и солдат Преображенского и Семеновского полков.
Все это впечатлило турков и вскоре был подписан мирный договор, по которому Турция признала присоединение к Российской Империи Азова, взятого русскими в боях вместе со всем районом устья Дона.
Уже к 1700 году для Азовского флота было построено 40 парусных кораблей и более полусотни гребных судов. К 1725 году был создан регулярный флот России.
Подробнее о том, как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – в инфографике РИА Новости Крым.
Корабль Крепость в Константинополе – инфографикаКорабль Крепость в Константинополе – инфографика
