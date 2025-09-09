https://crimea.ria.ru/20250909/kak-korabl-krepost-v-konstantinopol-khodil--infografika-1149291103.html

Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика

Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика

Ровно 326 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-09T06:37

2025-09-09T06:37

2025-09-08T22:26

инфографика

история

крым

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110958/90/1109589054_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_20b3c51e53252dd311d6a1852964797e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Ровно 326 лет назад у берегов Константинополя причалил один из самых больших кораблей знаменитой Азовской флотилии Петра Первого – 46-пушечный парусник Азовского флота России "Крепость".На его борту в город прибыл весь состав русского посольства – 72 человека. Всего на "Крепости" было 138 человек – без дипломатов. На всех кораблях эскадры, сопровождавшей "Крепость" находились 2000 сержантов и солдат Преображенского и Семеновского полков.Все это впечатлило турков и вскоре был подписан мирный договор, по которому Турция признала присоединение к Российской Империи Азова, взятого русскими в боях вместе со всем районом устья Дона.Уже к 1700 году для Азовского флота было построено 40 парусных кораблей и более полусотни гребных судов. К 1725 году был создан регулярный флот России.Подробнее о том, как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Русские воины": вооружения воинов Московского царства XV векаКак появился первый советский танк – инфографикаОт кольчуги до рогатины: оружие и доспехи русского витязя XIII века

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, инфографика, крым, россия