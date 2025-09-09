https://crimea.ria.ru/20250909/esche-tri-bespilotnika-sbili-nad-chernym-morem-1149325954.html

Еще три беспилотника сбили над Черным морем

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что с 13.30 до 14.45 дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря.В ночь на вторник ПВО сбила два вражеских дрона над территорией Крыма и еще 15 - над Черным морем. В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса – с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. Рейд через Севастопольскую бухту был закрыт всю ночь.В Сочи в результате атаки вражеских дронов погиб мужчина и повреждены жилые дома, сообщал утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

