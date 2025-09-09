https://crimea.ria.ru/20250909/esche-tri-bespilotnika-sbili-nad-chernym-morem-1149325954.html
Еще три беспилотника сбили над Черным морем
Еще три беспилотника сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Еще три беспилотника сбили над Черным морем
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T18:14
2025-09-09T18:14
2025-09-09T18:31
министерство обороны рф
крым
новости крыма
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147474442_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_80ea399c0c5138ef2f6a54855393939e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем, сообщило Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что с 13.30 до 14.45 дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря.В ночь на вторник ПВО сбила два вражеских дрона над территорией Крыма и еще 15 - над Черным морем. В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса – с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. Рейд через Севастопольскую бухту был закрыт всю ночь.В Сочи в результате атаки вражеских дронов погиб мужчина и повреждены жилые дома, сообщал утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250909/pvo-unichtozhila-pyat-krylatykh-raket-i-pyat-snaryadov-himars-1149314991.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/19/1147474442_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_21a1998b315724a89eb7423879ced5e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, новости крыма, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Еще три беспилотника сбили над Черным морем
Еще три беспилотника сбили над Черным морем
18:14 09.09.2025 (обновлено: 18:31 09.09.2025)