Рейтинг@Mail.ru
Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250909/dvesti-domov-v-kerchi-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149296457.html
Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
Жители двухсот домов в Керчи останутся без газа в следующий понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T07:19
2025-09-09T07:19
керчь
крымгазсети
новости крыма
газ
отключение газа в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_d3b28b8cdeb5425c90be3fc5a12b5045.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Жители двухсот домов в Керчи останутся без газа в следующий понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".Всего в указанное время газоснабжение приостановят в 35 домах по улице Волжской, в 13-ти – по Карла Либкнехта, по одному – на Котовского и Втором Выгонном, 16 домов – в Индустриальном переулке и столько же по улице Воловодова, в трех домах по Пржевальского. Также без газа останутся жители 91 дома по улице Шевякова, пяти домов по Щорса, шести – по Киевской и 14 домов по Мачтовой.Уточняется, что речь идет о жилых домах, расположенных в частном секторе.В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойГазификация Крыма: что сделано и планируетсяДогазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148213284_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_4e220a198cb18c9d377b108c9ae1f13b.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, крымгазсети, новости крыма, газ, отключение газа в крыму
Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения

Двести домов в Керчи на сутки останутся без газа

07:19 09.09.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектГаз
Газ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Жители двухсот домов в Керчи останутся без газа в следующий понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".
"Керченский филиал информирует о приостановлении подачи газа 15 сентября с 8 до 17 часов", – сказано в сообщении.
Всего в указанное время газоснабжение приостановят в 35 домах по улице Волжской, в 13-ти – по Карла Либкнехта, по одному – на Котовского и Втором Выгонном, 16 домов – в Индустриальном переулке и столько же по улице Воловодова, в трех домах по Пржевальского. Также без газа останутся жители 91 дома по улице Шевякова, пяти домов по Щорса, шести – по Киевской и 14 домов по Мачтовой.
Уточняется, что речь идет о жилых домах, расположенных в частном секторе.
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
Газификация Крыма: что сделано и планируется
Догазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
 
КерчьКрымгазсетиНовости КрымаГазОтключение газа в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Смертельный прыжок со скалы – в Алупке утонул турист
10:07ОРВИ наступает: в Крыму за неделю заболели около 5,5 тысячи человек
09:56В Севастополе морской транспорт возобновил работу после отмены тревоги
09:50Крымский мост открыт
09:39В Севастополе отбой воздушной тревоги
09:32Уснул за рулем: на Кубани в лобовом ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:23В Крыму оформить землю в СНТ по упрощенной схеме можно до 2027 года
09:13Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИД
09:04Крымский мост закрыт
09:00Воздушную тревогу объявили в Севастополе
08:55В Севастополе снова закрыли рейд
08:33ВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человек
08:11Крымский мост сейчас: обстановка к утру вторника
07:59Крымская война стала прототипом спецоперации для России и мира – мнение
07:35Ночь простоя: в Севастополе открыли рейд
07:19Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
07:14Воздушная тревога и атака ВСУ на Крым – сбито 17 беспилотников
07:01Поезд из Перми в Симферополь задерживается в пути
06:37Как корабль "Крепость" в Константинополь ходил – инфографика
05:55Мужчина погиб при атаке беспилотников на Сочи
Лента новостейМолния