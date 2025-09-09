https://crimea.ria.ru/20250909/dvesti-domov-v-kerchi-otklyuchat-ot-gazosnabzheniya-1149296457.html
Двести домов в Керчи отключат от газоснабжения
Жители двухсот домов в Керчи останутся без газа в следующий понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T07:19
2025-09-09T07:19
2025-09-09T07:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Жители двухсот домов в Керчи останутся без газа в следующий понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".Всего в указанное время газоснабжение приостановят в 35 домах по улице Волжской, в 13-ти – по Карла Либкнехта, по одному – на Котовского и Втором Выгонном, 16 домов – в Индустриальном переулке и столько же по улице Воловодова, в трех домах по Пржевальского. Также без газа останутся жители 91 дома по улице Шевякова, пяти домов по Щорса, шести – по Киевской и 14 домов по Мачтовой.Уточняется, что речь идет о жилых домах, расположенных в частном секторе.В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.Общий запланированный объем финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водойГазификация Крыма: что сделано и планируетсяДогазификация в Севастополе: власти помогут с покупкой оборудования
Двести домов в Керчи на сутки останутся без газа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Жители двухсот домов в Керчи останутся без газа в следующий понедельник. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымгазсети".
"Керченский филиал информирует о приостановлении подачи газа 15 сентября с 8 до 17 часов", – сказано в сообщении.
Всего в указанное время газоснабжение приостановят в 35 домах по улице Волжской, в 13-ти – по Карла Либкнехта, по одному – на Котовского и Втором Выгонном, 16 домов – в Индустриальном переулке и столько же по улице Воловодова, в трех домах по Пржевальского. Также без газа останутся жители 91 дома по улице Шевякова, пяти домов по Щорса, шести – по Киевской и 14 домов по Мачтовой.
Уточняется, что речь идет о жилых домах, расположенных в частном секторе.
В Крыму с начала года построено более 80 километров газопроводов
, что позволило обеспечить голубым топливом еще более 4,5 тысяч абонентов, сообщал ранее глава республики Сергей Аксенов.
Общий запланированный объем
финансирования региональной программы газификации в 2025 году составляет более 4 млрд рублей, сообщалось ранее. Всего в рамках программы газификации в Крыму к сетям подключились около 22 тысяч домовладений, в ближайшие четыре года планируется подключить еще 6570 домов.
