https://crimea.ria.ru/20250909/desyat-bespilotnikov-unichtozhili-nad-chernym-morem-1149322266.html

Десять беспилотников сбили над Черным морем

Десять беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 09.09.2025

Десять беспилотников сбили над Черным морем

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников. Над Черным морем за час было сбито десять вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09T15:43

2025-09-09T15:43

2025-09-09T15:52

министерство обороны рф

новости сво

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

черное море

новости

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников. Над Черным морем за час было сбито десять вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.В ночь на вторник ПВО сбила два вражеских дрона над территорией Крыма и еще 15 - над Черным морем. В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса – с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. Рейд через Севастопольскую бухту был закрыт всю ночь.В Сочи в результате атаки вражеских дронов погиб мужчина и повреждены жилые дома, сообщал утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250909/pvo-unichtozhila-pyat-krylatykh-raket-i-pyat-snaryadov-himars-1149314991.html

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, черное море, новости, срочные новости крыма