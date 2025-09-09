https://crimea.ria.ru/20250909/desyat-bespilotnikov-unichtozhili-nad-chernym-morem-1149322266.html
Десять беспилотников сбили над Черным морем
Десять беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 09.09.2025
Десять беспилотников сбили над Черным морем
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников. Над Черным морем за час было сбито десять вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.09.2025
2025-09-09T15:43
2025-09-09T15:43
2025-09-09T15:52
министерство обороны рф
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
черное море
новости
срочные новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников. Над Черным морем за час было сбито десять вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.В ночь на вторник ПВО сбила два вражеских дрона над территорией Крыма и еще 15 - над Черным морем. В Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в городе-герое более получаса – с 2:11 до 2:45, сообщал губернатор региона Михаил Развожаев. Рейд через Севастопольскую бухту был закрыт всю ночь.В Сочи в результате атаки вражеских дронов погиб мужчина и повреждены жилые дома, сообщал утром 9 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
Десять беспилотников сбили над Черным морем
Над Черным морем уничтожили 10 беспилотников за час
15:43 09.09.2025 (обновлено: 15:52 09.09.2025)