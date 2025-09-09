https://crimea.ria.ru/20250909/besporyadki-v-nepale-i-krushenie-samoleta-po-rostovom-glavnoe-za-den-1149326143.html

Беспорядки в Непале и крушение самолета по Ростовом: главное за день

Беспорядки в Непале и крушение самолета по Ростовом: главное за день

Массовые антиправительственные беспорядки начались в Непале. В МИД России ответили на планы НАТО по расширению на восток. Глава МИД России Сергей Лавров назвал... РИА Новости Крым, 09.09.2025

2025-09-09

2025-09-09T22:33

2025-09-09T22:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Массовые антиправительственные беспорядки начались в Непале. В МИД России ответили на планы НАТО по расширению на восток. Глава МИД России Сергей Лавров назвал еще одну причину, почему Запад не признал референдум в Крыму. Десятки мирных жителей ранены и погибли от ударов ВСУ по приграничью России за неделю. В Ростовской области разбился самолет Ан-2. Силуанов назвал условие снижения ключевой ставки в России. В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за ливней с градом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массовые антиправительственные беспорядки в НепалеВ Непале разгораются массовые беспорядки. Протестующие проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела, подожгли здание парламента и сожгли резиденции высокопоставленных чиновников. В результате столкновений 22 человека погибли, более 500 получили ранения. Волнения вызваны запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей. Также протестующие захватили здания, символизирующие три ветви власти страны и подожгли часть административных зданий, авиакомпанию Simrik Airlines и аэропорт Бхайрахавы. Сообщается и о стрельбе у главного управления полиции в Катманду.На фоне массовых беспорядков премьер-министр Непала Шарма Оли ушел в отставку. India Today распространила сообщение об отставке президента Раму Чандра Паудела, однако его администрация опровергла эту информацию, заявив, что глава государства остается на посту.Нападению подверглись лидер правящей партии "Непальский конгресс", бывший премьер-министр Шер Бахадур Деуба и его супруга, министр иностранных дел Арзу Рана Деуба. Также сообщается, что пострадала жена еще одного бывшего главы правительства страны Джала Натха Кханала.Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДРасширение НАТО в странах вдоль "восточного фланга" альянса является проявлением агрессивности и учитывается Москвой в военном планировании. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников."В соответствии с принятыми в альянсе решениями, сейчас ведется работа по увеличению численности батальонных тактических групп до бригадного уровня во всех странах-членах блока вдоль так называемого "восточного фланга". Болгария в этом смысле не исключение. Считаем это проявлением агрессивности", – цитирует Масленникова РИА Новости.Почему Запад не признал референдум в Крыму – ЛавровЗапад боится правды и честных референдумов, поэтому не признает народного волеизъявления, в том числе в Крыму, и пытается одурачить собственных избирателей, смещая фокус внимания электората с внутренних проблем на внешние. Об этом во вторник заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя тему предстоящего референдума в Республике Сербской по доверию действующему президенту Милораду Додику, который назначен на 25 октября."Хочу упомянуть о том референдуме, который Республика Сербская планирует на 25 октября.... Я считаю, это по-честному. Это Запад не любит референдумов. Вот независимость Косово объявили без всякого референдума. Референдум в Крыму, который все имели возможность видеть, отслеживать, и который был предельно транспарентным, не признали", – заметил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.ВСУ бьют по мирному приграничью России88 мирных жителей получили ранения и десять погибли в результате преднамеренных обстрелов ВСУ Донбасса, Новороссии и приграничных районов России за неделю. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.По его данным, подавляющее большинство мирных жителей, пострадавших от действий ВСУ за минувшую неделю, стали жертвами атак украинских дронов. Целями для ударных БПЛА становились места массового скопления гражданского населения. При этом отмечен значительный рост числа артобстрелов Херсонской области. Всего по гражданским целям на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3 446 боеприпасов.В Ростовской области разбился самолетСамолет Ан-2, проводивший сельскохозяйственные работы, потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот погиб.О причинах крушения пока не сообщается. Сейчас на месте работают спасатели. Всего к ликвидации последствий крушения привлечены 15 человек и шесть единиц техники.Силуанов назвал условие снижения ключевой ставкиУсловием для снижения ключевой ставки Центробанка является взвешенный бюджет. Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов.По словам министра, бюджет на 2026-2028 годы должен иметь "железобетонную конструкцию", в том числе для минимизации влияния санкций и зависимости от цен на энергоресурсы.Трехдневный шторм: на Крым обрушатся грозовыГрозовые ливни, град и шквалистый ветер обрушатся на Крым. В связи с непогодой в регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение на три дня.Со второй половины дня 9 сентября, в течение суток 10 сентября и ночью 11 сентября ожидаются дожди, местами очень сильные (30-50 мм), грозы, град. Прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 22 метров в секунду. На реках Крыма ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 метра, но без достижения опасных отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

