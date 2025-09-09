https://crimea.ria.ru/20250909/armiya-rossii-prodvigaetsya-po-sumskoy-oblastb-i-dnepropetrovschine-1149315886.html
Армия России продвигается по Сумской области и Днепропетровщине
2025-09-09T13:37
2025-09-09T13:37
2025-09-09T13:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Российские силы продолжают продвигаться по Сумской области, ослабляют позиции врага на Харьковском направлении и на Днепропетровщине. Суточные потери ВСУ достигли почти полутора тысяч боевиков, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвигаться по Сумской области, подавляя сопротивление боевиков возле Алексеевки, Андреевки, Марьино, Садков и Юнаковки.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ в окрестностях Великой Писаревки в Сумской области, а также Волчанска и Покаляного на Харьковщине.Потери противника ВСУ на этой линии фронта составили: 165 боевиков, танк, два броневика, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов с боеприпасами и материальными средствами.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив противника под Благодатовкой, Купянском, Куриловкой, Петровкой в Харьковской области, а также в Дробышево, Кировске, Шандриголово и Ямполе ДНР.По информации российского Минобороны, ВСУ потеряли в этом квадрате свыше 230 солдат, танк, три боевые бронемашины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также выведены из строя восемь станций РЭБ, сожжены три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск обосновались на более выгодных рубежах и позициях. Поражение противнику нанесено в районах населенных пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка на территории ДНР."Противник потерял более 240 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств", - говорится в сводке.Улучшили положение по переднему краю подразделения группировки войск "Центр". ВСУ разбиты близ Владимировки, Димитрова, Красноармейска, Лысовки, Приюта и Родинского в ДНР.На этой линии фронта украинские формирования недосчитались свыше 515 боевиков, три боевые бронемашины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии.Оборону противника на минувшие сутки успешно продавили подразделения группировки войск "Восток". Российские бойцы разбили силы ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай ДНР, а также Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка на Днепропетровщине."ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - говорится в сообщении.Подразделения группировки войск "Днепр" также нанесли поражение живой силе и технике врага, разгромленного под Степногорском и Степовым в Запорожской области, а также на подступах к Антоновке, Никольскому и Тягинке - в Херсонской.За сутки на этом направлении ликвидированы до 70 боевиков ВСУ, также пять автомобилей, четыре станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.Ранее во вторник в Минобороны также сообщали, что российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили пять крылатых ракет, 230 беспилотников и пять американских снарядов HIMARS.Также российские силы ПВО в ночь на вторник отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым, Кубань и другие регионы России с воздуха. Всего был уничтожен 31 вражеский дрон, 17 из них - над Крымом и Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК УкраиныВСУ бьют по мирному приграничью России – ранены и убиты почти 100 человекВСУ ударили по ДНР ракетами Storm Shadow: двое погибли и 16 ранены
13:37 09.09.2025 (обновлено: 13:38 09.09.2025)
