Рейтинг@Mail.ru
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/zhitelnitsa-sevastopolya-pytalas-zakolot-muzha-podrugi-shampurom-1149294290.html
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T16:43
2025-09-08T16:43
новости севастополя
севастополь
происшествия
покушение
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, обвиняемая угощалась алкогольными напитками в компании своей подруги и ее супруга в их доме. Через несколько часов между мужчиной и гостьей произошла ссора. Женщина вспомнила, что видела во дворе дома металлические шампуры, вышла за одним из них, а вернулась ударила оппонента острием в грудь.Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_55:0:1226:878_1920x0_80_0_0_f6f09e42d698c6f5b67791900f5438f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, происшествия, покушение, уголовный кодекс
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром

Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром – заведено дело об убийстве

16:43 08.09.2025
 
© Прокуратура СевастополяПрокуратура Севастополя
Прокуратура Севастополя
© Прокуратура Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным надзорного ведомства, обвиняемая угощалась алкогольными напитками в компании своей подруги и ее супруга в их доме. Через несколько часов между мужчиной и гостьей произошла ссора. Женщина вспомнила, что видела во дворе дома металлические шампуры, вышла за одним из них, а вернулась ударила оппонента острием в грудь.
"Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил", – сообщили в пресс-службе.
Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражу
Суп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссоры
Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
 
Новости СевастополяСевастопольПроисшествияПокушениеУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
Лента новостейМолния