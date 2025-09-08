https://crimea.ria.ru/20250908/zhitelnitsa-sevastopolya-pytalas-zakolot-muzha-podrugi-shampurom-1149294290.html

Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром

43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, обвиняемая угощалась алкогольными напитками в компании своей подруги и ее супруга в их доме. Через несколько часов между мужчиной и гостьей произошла ссора. Женщина вспомнила, что видела во дворе дома металлические шампуры, вышла за одним из них, а вернулась ударила оппонента острием в грудь.Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого

2025

