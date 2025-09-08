https://crimea.ria.ru/20250908/zhitelnitsa-sevastopolya-pytalas-zakolot-muzha-podrugi-shampurom-1149294290.html
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T16:43
2025-09-08T16:43
2025-09-08T16:43
новости севастополя
севастополь
происшествия
покушение
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_5c05e54d97d1a28d721ab98d583d5066.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 43-летняя жительница Севастополя пыталась заколоть супруга своей знакомой шампуром и получила уголовное дело по статье о покушении на убийство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.По данным надзорного ведомства, обвиняемая угощалась алкогольными напитками в компании своей подруги и ее супруга в их доме. Через несколько часов между мужчиной и гостьей произошла ссора. Женщина вспомнила, что видела во дворе дома металлические шампуры, вышла за одним из них, а вернулась ударила оппонента острием в грудь.Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийство матери и брата – фигурант отправился под стражуСуп раздора: в Севастополе рабочий сбросил коллегу с лестницы после ссорыЖитель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1141990409_55:0:1226:878_1920x0_80_0_0_f6f09e42d698c6f5b67791900f5438f6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, происшествия, покушение, уголовный кодекс
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром – заведено дело об убийстве