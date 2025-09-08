Рейтинг@Mail.ru
Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник
В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T00:01
2025-09-08T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков; днем возможен дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +20 градусов, днем от +26 до +28.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник

00:01 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха 8 сентября ночью +11…16, на побережье до +21; днем +24…29, в горах +17…22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков; днем возможен дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +20 градусов, днем от +26 до +28.
