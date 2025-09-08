https://crimea.ria.ru/20250908/vozmozhny-grozy---pogoda-v-krymu-na-ponedelnik-1149221796.html

Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник

Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Возможны грозы - погода в Крыму на понедельник

В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T00:01

2025-09-08T00:01

2025-09-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0f/1138140503_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_293af9e12db468ea220bc7702a6f7acf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В понедельник погода в Крыму будет определяться тыловой частью циклона, образовавшегося над юго-восточной частью Черного моря. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью переменная облачность, без осадков; днем возможен дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +18 до +20 градусов, днем от +26 до +28.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250907/smerchi-i-silnye-livni--na-sochi-dvizhetsya-trekhdnevnyy-shtorm-1149268136.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр