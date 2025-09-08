https://crimea.ria.ru/20250908/v-simferopole-trolleybus-sbil-podrostka-1149280779.html
В Симферополе троллейбус сбил подростка
В Симферополе троллейбус сбил подростка - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Симферополе троллейбус сбил подростка
В Симферополе водитель общественного транспорта сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T11:36
2025-09-08T11:36
2025-09-08T12:58
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
дети
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель общественного транспорта сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что ДТП произошло в понедельник днем на улице Киевская. О случившемся сообщили очевидцы. К месту незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. На месте происшествия работают инспекторы ДПС."Все обстоятельства выясняются", – добавили в сообщении правоохранители.Ранее сообщалось, что 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.
В Симферополе троллейбус сбил подростка
В Симферополе троллейбус наехал на подростка – МВД
11:36 08.09.2025 (обновлено: 12:58 08.09.2025)