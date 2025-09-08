Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе троллейбус сбил подростка
Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе троллейбус сбил подростка
В Симферополе троллейбус сбил подростка - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Симферополе троллейбус сбил подростка
В Симферополе водитель общественного транспорта сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T11:36
2025-09-08T12:58
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0f/1128192468_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ebf0b535f15bb4a3f2117abe3f8a74d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель общественного транспорта сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Отмечается, что ДТП произошло в понедельник днем на улице Киевская. О случившемся сообщили очевидцы. К месту незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. На месте происшествия работают инспекторы ДПС."Все обстоятельства выясняются", – добавили в сообщении правоохранители.Ранее сообщалось, что 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе водитель общественного транспорта сбил подростка. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Отмечается, что ДТП произошло в понедельник днем на улице Киевская. О случившемся сообщили очевидцы.
"В понедельник днем поступило сообщение от очевидцев, которые сообщили, что по улице Киевской общественный транспорт допустил наезд на подростка", – сказано в сообщении.
К месту незамедлительно выехали сотрудники Госавтоинспекции. На месте происшествия работают инспекторы ДПС.
"Все обстоятельства выясняются", – добавили в сообщении правоохранители.
Ранее сообщалось, что 46-летний севастополец попал под колеса автомобиля, когда в темное время суток перебегал проезжую часть в неположенном месте на проспекте Октябрьской Революции. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение.
