В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе приостановили движение морского транспорта

22:57 08.09.2025 (обновлено: 23:09 08.09.2025)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
Лента новостейМолния