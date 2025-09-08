https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-zakryt-reyd-1149304751.html
В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
2025-09-08T22:57
2025-09-08T22:57
2025-09-08T23:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
22:57 08.09.2025 (обновлено: 23:09 08.09.2025)