В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие
В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие
38-летний житель Дагестана, приехавший в Севастополь на заработки, избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие. Как сообщает пресс-служба полиции города,... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T11:33
2025-09-08T11:33
2025-09-08T12:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний житель Дагестана, приехавший в Севастополь на заработки, избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший получил тяжкий вред здоровью, а фигурант – уголовное дело.По данным правоохранителей, мужчина приехал в город на заработки, устроился сварщиком на стройку, поселился в общежитии вместе с коллегами. В один из вечеров выпил спиртное, вышел во двор со своим товарищем, где они встретили 40-летнего ростовчанина, проживавшего в соседней "общаге".
11:33 08.09.2025 (обновлено: 12:57 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний житель Дагестана, приехавший в Севастополь на заработки, избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший получил тяжкий вред здоровью, а фигурант – уголовное дело.
По данным правоохранителей, мужчина приехал в город на заработки, устроился сварщиком на стройку, поселился в общежитии вместе с коллегами. В один из вечеров выпил спиртное, вышел во двор со своим товарищем, где они встретили 40-летнего ростовчанина, проживавшего в соседней "общаге".
"В качестве приветствия тот пожал руки мужчинам, но при этом слишком сжал травмированную ладонь товарищу подозреваемого. Тогда дагестанец решил восстановить справедливость и высказал свое недовольство ростовчанину, в результате чего между ними начался конфликт. Алкоголь дал о себе знать, и 40-летний строитель из Ростова получил несколько ударов", – сообщили в полиции.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, ему грозит заключение на срок до восьми лет.
