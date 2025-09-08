https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-priezzhiy-izbil-kollegu-za-slishkom-krepkoe-rukopozhatie-1149280627.html

В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. 38-летний житель Дагестана, приехавший в Севастополь на заработки, избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший получил тяжкий вред здоровью, а фигурант – уголовное дело.По данным правоохранителей, мужчина приехал в город на заработки, устроился сварщиком на стройку, поселился в общежитии вместе с коллегами. В один из вечеров выпил спиртное, вышел во двор со своим товарищем, где они встретили 40-летнего ростовчанина, проживавшего в соседней "общаге".По факту инцидента возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, ему грозит заключение на срок до восьми лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомогоДвоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контрольКрымчанин избил сожительницу до смерти

