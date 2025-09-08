https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-podesheveli-kuritsa-i-yaytsa-1149283162.html

В Севастополе подешевели курица и яйца

В Севастополе снизились цены на курицу, яйца и яблоки и выросли на помидоры и капусту. Об этом информирует пресс-служа правительства города.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на курицу, яйца и яблоки и выросли на помидоры и капусту. Об этом информирует пресс-служа правительства города.При этом из-за колебания объемов урожая отмечается рост цен на помидоры, картофель, свежую белокочанную капусту. Во всех случаях рост связан с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети наценку не изменяли.Власти отмечают, что меморандум о взаимопонимании, заключенный между депсельхозом и региональными торговыми сетями, позволил установить нулевую или минимальную торговую наценку на ряд социально значимых товаров в регионе. Сегодня соглашение действует на 122 торговых объектах в 10 сетевых организациях, охватывая 46 наименований.По состоянию на 2 сентября в Севастополе отмечали снижение цен на куриные яйца, яблоки, капусту и рыба и повышение стоимости свинины и сливочного масла. В Крыму потребительские цены выросли на 0,4%, сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогам июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.

