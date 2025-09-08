Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе подешевели курица и яйца - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе подешевели курица и яйца
В Севастополе подешевели курица и яйца - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе подешевели курица и яйца
В Севастополе снизились цены на курицу, яйца и яблоки и выросли на помидоры и капусту. Об этом информирует пресс-служа правительства города. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T21:14
2025-09-08T21:14
севастополь
новости севастополя
цены на куриное мясо
цены на куриные яйца
цены и тарифы
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110021/62/1100216274_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_46ac4a8aacc219bb6be54414315c034f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на курицу, яйца и яблоки и выросли на помидоры и капусту. Об этом информирует пресс-служа правительства города.При этом из-за колебания объемов урожая отмечается рост цен на помидоры, картофель, свежую белокочанную капусту. Во всех случаях рост связан с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети наценку не изменяли.Власти отмечают, что меморандум о взаимопонимании, заключенный между депсельхозом и региональными торговыми сетями, позволил установить нулевую или минимальную торговую наценку на ряд социально значимых товаров в регионе. Сегодня соглашение действует на 122 торговых объектах в 10 сетевых организациях, охватывая 46 наименований.По состоянию на 2 сентября в Севастополе отмечали снижение цен на куриные яйца, яблоки, капусту и рыба и повышение стоимости свинины и сливочного масла. В Крыму потребительские цены выросли на 0,4%, сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогами июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – ПутинЦены на овощи в Крыму - что почемЦены на бензин в Крыму: почему они растут и как это остановить
севастополь, новости севастополя, цены на куриное мясо, цены на куриные яйца, цены и тарифы
В Севастополе подешевели курица и яйца

В Севастополе снизились цены на курицу и яйца – власти

21:14 08.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе снизились цены на курицу, яйца и яблоки и выросли на помидоры и капусту. Об этом информирует пресс-служа правительства города.
"По итогам еженедельного анализа цен на социально-значимые продукты специалисты департамента сельского хозяйства и потребительского рынка отмечают снижение цен на охлажденное и мороженое мясо кур, яйца, яблоки, свежие огурцы, репчатый лук и морковь", – сказано в сообщении.
При этом из-за колебания объемов урожая отмечается рост цен на помидоры, картофель, свежую белокочанную капусту. Во всех случаях рост связан с увеличением отпускных цен на уровне производителей и поставщиков. Торговые сети наценку не изменяли.
Власти отмечают, что меморандум о взаимопонимании, заключенный между депсельхозом и региональными торговыми сетями, позволил установить нулевую или минимальную торговую наценку на ряд социально значимых товаров в регионе. Сегодня соглашение действует на 122 торговых объектах в 10 сетевых организациях, охватывая 46 наименований.

"Среди товаров, реализуемых по льготным ценам, – мясо птицы, яйца, овощи, фрукты, молочная продукция, крупы, хлеб и другие продукты первой необходимости", – перечислили в правительстве.

По состоянию на 2 сентября в Севастополе отмечали снижение цен на куриные яйца, яблоки, капусту и рыба и повышение стоимости свинины и сливочного масла. В Крыму потребительские цены выросли на 0,4%, сообщала ранее эксперт Отделения Банка России по республике Елена Денисенко по итогами июля. При этом отмечено снижение цен на "борщевой набор", что связано с поступлением нового урожая.
