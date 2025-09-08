https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-52-tysyachi-detey-poluchat-edinovremennye-vyplaty-1149291427.html

В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей. Об этом заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города.По ее словам, по состоянию на 5 сентября выплата уже поступила в семьи 22 540 детям на общую сумму 112,7 млн рублей.При этом, отметила Сулягина, было выявлено около 6,3 тысячи повторных заявлений (поданных несколько раз на одного и того же ребенка) и порядка тысячи заявлений с неверными реквизитами банковских счетов."Все они возвращены заявителям с возможностью повторной подачи. Семьи также смогут оформить выплаты до 1 октября, что позволит спокойно устранить технические ошибки и получить средства в полном объеме", – заверила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьниковВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октябряКрымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе

