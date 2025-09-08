https://crimea.ria.ru/20250908/v-sevastopole-52-tysyachi-detey-poluchat-edinovremennye-vyplaty-1149291427.html
В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
В Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей. Об этом заявила директор департамента труда и... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T15:53
2025-09-08T15:53
2025-09-08T15:54
севастополь
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
общество
новости севастополя
дети
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133226_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_9c4c230e3030f07b9f9932bde7e17e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей. Об этом заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города.По ее словам, по состоянию на 5 сентября выплата уже поступила в семьи 22 540 детям на общую сумму 112,7 млн рублей.При этом, отметила Сулягина, было выявлено около 6,3 тысячи повторных заявлений (поданных несколько раз на одного и того же ребенка) и порядка тысячи заявлений с неверными реквизитами банковских счетов."Все они возвращены заявителям с возможностью повторной подачи. Семьи также смогут оформить выплаты до 1 октября, что позволит спокойно устранить технические ошибки и получить средства в полном объеме", – заверила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьниковВыбрать форму набора соцуслуг крымчане-льготники могут до 1 октябряКрымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133226_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_5e8b8468b340fbe8a087a2ef6ec52739.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, общество, новости севастополя, дети, семья
В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
В Севастополе на единовременные выплаты семьям с детьми выделили 260 миллионов рублей
15:53 08.09.2025 (обновлено: 15:54 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе единовременную денежную выплату в размере пять тысяч рублей получат почти 52 тысячи детей. Об этом заявила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина в ходе аппаратного совещания правительства города.
"Всего выплаты составят 259,7 миллионов рублей на 51 955 детей по 42 259 заявлениям. Перечисления на счета поступают раньше, чем мы получаем отчеты из казначейства, поэтому многие семьи уже увидели средства", – сказано в сообщении.
По ее словам, по состоянию на 5 сентября выплата уже поступила в семьи 22 540 детям на общую сумму 112,7 млн рублей.
При этом, отметила Сулягина, было выявлено около 6,3 тысячи повторных заявлений (поданных несколько раз на одного и того же ребенка) и порядка тысячи заявлений с неверными реквизитами банковских счетов.
"Все они возвращены заявителям с возможностью повторной подачи. Семьи также смогут оформить выплаты до 1 октября, что позволит спокойно устранить технические ошибки и получить средства в полном объеме", – заверила она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: