Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на понедельник в Киеве и Днепропетровской области. В результате вспыхнули пожары, сообщили в государственной службе... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T08:55
2025-09-08T08:55
украина
удары по украине
киев
киевская область
днепропетровская область
в мире
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на понедельник в Киеве и Днепропетровской области. В результате вспыхнули пожары, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным пожарных, в Киеве загорелось промышленное предприятие.В Днепропетровской области взрывы прогремели в Покровской громаде Синельниковского района. Один из ударов пришелся по административному зданию. Пожары вспыхнули также в Павлоградском районе.Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
украина
киев
киевская область
днепропетровская область
украина, удары по украине, киев, киевская область, днепропетровская область, в мире, новости, новости сво
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем

Удары по Украине сегодня привели к пожарам в Киеве и Днепропетровской области

08:55 08.09.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на понедельник в Киеве и Днепропетровской области. В результате вспыхнули пожары, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным пожарных, в Киеве загорелось промышленное предприятие.
"Ночью после ударов произошел пожар на промышленном предприятии. Взрывной волной повреждены здания в Обуховском районе", - говорится в сообщении.
В Днепропетровской области взрывы прогремели в Покровской громаде Синельниковского района. Один из ударов пришелся по административному зданию. Пожары вспыхнули также в Павлоградском районе.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.
УкраинаУдары по УкраинеКиевКиевская областьДнепропетровская областьВ миреНовостиНовости СВО
 
