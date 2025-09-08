https://crimea.ria.ru/20250908/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-dnepropetrovskaya-oblast-obyaty-ognem-1149278120.html
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на понедельник в Киеве и Днепропетровской области. В результате вспыхнули пожары, сообщили в государственной службе... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T08:55
2025-09-08T08:55
2025-09-08T08:55
украина
удары по украине
киев
киевская область
днепропетровская область
в мире
новости
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149277893_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e856d98c9c0829c557ca1aabfe530555.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на понедельник в Киеве и Днепропетровской области. В результате вспыхнули пожары, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным пожарных, в Киеве загорелось промышленное предприятие.В Днепропетровской области взрывы прогремели в Покровской громаде Синельниковского района. Один из ударов пришелся по административному зданию. Пожары вспыхнули также в Павлоградском районе.Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолетыМассированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночьЧетыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
украина
киев
киевская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149277893_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ddf1156b700b1e8bb19246172b8a7961.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, удары по украине, киев, киевская область, днепропетровская область, в мире, новости, новости сво
Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем
Удары по Украине сегодня привели к пожарам в Киеве и Днепропетровской области