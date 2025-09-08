https://crimea.ria.ru/20250908/udary-po-ukraine-segodnya-kiev-i-dnepropetrovskaya-oblast-obyaty-ognem-1149278120.html

Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем

Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем

2025-09-08T08:55

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в ночь на понедельник в Киеве и Днепропетровской области. В результате вспыхнули пожары, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.По данным пожарных, в Киеве загорелось промышленное предприятие.В Днепропетровской области взрывы прогремели в Покровской громаде Синельниковского района. Один из ударов пришелся по административному зданию. Пожары вспыхнули также в Павлоградском районе.Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева. Украинские телеканалы в воскресенье сообщали о пожаре в здании кабинета министров в Киеве. Премьер Украины Юлия Свириденко заявила, что здание правительства страны повреждено в результате атаки впервые за время конфликта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолетыМассированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночьЧетыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК

