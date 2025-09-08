Трамп заявил о скором разговоре с Путиным
Трамп анонсировал разговор с Путиным в течение ближайших дней
06:34 08.09.2025 (обновлено: 06:35 08.09.2025)
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп выступает перед обеими палатами Конгресса США
© AP Photo Alex Brandon
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Разговор с президентом России Владимиром Путиным состоится "очень скоро", заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
"Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", — сказал он журналистам без уточнения темы беседы.
При этом глава Белого дома добавил, что главы нескольких стран Европы приедут в Вашингтон в начале недели, чтобы обсудить мирную сделку по Украине.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три". Со стороны РФ, помимо президента, в них участвовали его помощник Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, с американской стороны вместе главой Белого дома присутствовали его спецпосланник Стивен Уиткофф и госсекретарь Марк Рубио.
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо". Лидер РФ об итогах встречи на Аляске в этот день говорил на совещании в Кремле.
Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи президентов РФ и США сообщил, что по окончании саммита Трамп разговаривал с ним по телефону и вызвал в Вашингтон. А также рассказал, о чем договорился с лидерами ЕС перед своей поездкой в США и за что благодарен Европе.
