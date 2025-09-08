Рейтинг@Mail.ru
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.09.2025
израиль
в мире
теракт
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на служба скорой помощи Израиля (MDA).По данным местных СМИ, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. Позже количество тяжелораненых возросло до семи. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Все КПП вокруг Иерусалима перекрыты.Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Стрельба квалифицирована как теракт.
Новости
израиль, в мире, теракт, происшествия, новости
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе

В Иерусалиме неизвестные расстреляли людей в автобусе – пять человек погибли

12:21 08.09.2025
 
© AP Photo Mahmoud IlleanНа месте теракта в Иерусалиме
На месте теракта в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© AP Photo Mahmoud Illean
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на служба скорой помощи Израиля (MDA).
По данным местных СМИ, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам.

"Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Смерть (еще одной - ред.) женщины около 50 лет, эвакуированной в критическом состоянии, была констатирована в больнице", – цитирует сообщение MDA РИА Новости.

Позже количество тяжелораненых возросло до семи.
Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Все КПП вокруг Иерусалима перекрыты.
Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Стрельба квалифицирована как теракт.
"Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу", – добавили в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ИзраильВ миреТерактПроисшествияНовости
 
