https://crimea.ria.ru/20250908/terakt-v-ierusalime-neizvestnye-rasstrelyali-lyudey-v-avtobuse-1149281821.html

Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе

Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе

В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T12:21

2025-09-08T12:21

2025-09-08T12:21

израиль

в мире

теракт

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149281418_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_924d5543d5fdc8d642855c2b6ffe1bee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на служба скорой помощи Израиля (MDA).По данным местных СМИ, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. Позже количество тяжелораненых возросло до семи. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Все КПП вокруг Иерусалима перекрыты.Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Стрельба квалифицирована как теракт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

израиль

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

израиль, в мире, теракт, происшествия, новости