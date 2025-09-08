https://crimea.ria.ru/20250908/terakt-v-ierusalime-neizvestnye-rasstrelyali-lyudey-v-avtobuse-1149281821.html
Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
2025-09-08T12:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на служба скорой помощи Израиля (MDA).По данным местных СМИ, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам. Позже количество тяжелораненых возросло до семи. Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Все КПП вокруг Иерусалима перекрыты.Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Стрельба квалифицирована как теракт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Иерусалиме неизвестные проникли в автобус и расстреляли пассажиров. Как минимум пять человек погибли, семеро получили тяжелые ранения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на служба скорой помощи Израиля (MDA).
По данным местных СМИ, в понедельник утром двое вооруженных неизвестных проникли в автобус и открыли стрельбу по пассажирам.
"Бригады скорой помощи констатировали гибель четырех человек (мужчина около 50 лет и трое мужчин около 30 лет) и эвакуировали пятерых в тяжелом состоянии с огнестрельными ранениями. Смерть (еще одной - ред.) женщины около 50 лет, эвакуированной в критическом состоянии, была констатирована в больнице", – цитирует сообщение MDA РИА Новости.
Позже количество тяжелораненых возросло до семи.
Гостелерадиокомпания отмечает, что нападавшие проникли в Израиль из палестинских деревень Кувейба и Катана на Западном берегу. Все КПП вокруг Иерусалима перекрыты.
Полиция Израиля сообщила, что террористы были ликвидированы на месте. Стрельба квалифицирована как теракт.
"Известно, что нападавшие использовали оружие типа Карло, которое производится на токарных и слесарных мастерских на Западном берегу", – добавили в сообщении.
