Рейтинг@Mail.ru
Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/syrskiy-sdelal-zayavlenie-o-mnogokratnom-prevoskhodstve-armii-rf-nad-vsu-1149283469.html
Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
Российские войска на фронте спецоперации превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. Такое заявление... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T13:17
2025-09-08T13:17
новости
александр сырский
новости сво
украина
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149284023_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_90489c4a452812cf9ae83bfe6f226bce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска на фронте спецоперации превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. Такое заявление сделал командующий ВСУ Александр Сырский в ежемесячном отчете.Кроме того, на фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у России.Ранее командующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Washington Post заявил, что пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи.Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих.Хакерская группировка KillNet ранее предоставила документы, согласно которым стало известно, что значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога. Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет, которых ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкоматУбегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмертьМолодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149284023_29:0:1166:853_1920x0_80_0_0_29d4c251907e18c7cbba73443a55aa81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, александр сырский, новости сво, украина, россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ

Российские войска имеют многократное преимущество в силах и средствах на фронте – Сырский

13:17 08.09.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАлександр Сырский
Александр Сырский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска на фронте спецоперации превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. Такое заявление сделал командующий ВСУ Александр Сырский в ежемесячном отчете.

"Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", – цитирует Сырского РИА Новости.

Кроме того, на фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у России.
Ранее командующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Washington Post заявил, что пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи.
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих.
Хакерская группировка KillNet ранее предоставила документы, согласно которым стало известно, что значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога. Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет, которых ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкомат
Убегавший от военкомов украинец прыгнул с моста и разбился насмерть
Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужба
 
НовостиАлександр СырскийНовости СВОУкраинаРоссияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
12:31Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
12:21Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
11:59"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
11:4113 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
11:36В Симферополе троллейбус сбил подростка
11:33В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие
11:19Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией
10:45В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
10:40Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
10:31Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел
10:22Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
10:13ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России
09:39На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
09:29На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
Лента новостейМолния