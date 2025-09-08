Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские войска на фронте спецоперации превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. Такое заявление сделал командующий ВСУ Александр Сырский в ежемесячном отчете.
"Сейчас противник имеет трехкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях сосредоточения своих усилий может преобладать в четыре-шесть раз", – цитирует Сырского РИА Новости.
Кроме того, на фоне ухудшения положения украинских войск в зоне боевых действий Сырский заявлял, что планирует в этом году принять на вооружение 15 тысяч наземных роботов.
Как сообщил в конце августа начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, весной и летом ВСУ пытались замедлить российское наступление, неся при этом большие потери. По его словам, стратегическая инициатива полностью находится у России.
Ранее командующий ВСУ Александр Сырский в интервью газете Washington Post заявил, что пополнение рядов ВСУ остается серьезной проблемой, в том числе по программе набора молодежи.
Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предложил привлекать к службе в ВСУ пенсионеров и сотрудников полиции на фоне острой нехватки военнослужащих.
Хакерская группировка KillNet ранее предоставила документы, согласно которым стало известно, что значительная часть погибших украинских военнослужащих младше официального мобилизационного порога. Речь идет о военнослужащих в возрасте от 19 до 24 лет, которых ликвидировали в период с августа по ноябрь 2023 года.
