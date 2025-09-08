https://crimea.ria.ru/20250908/russkie-voiny-xviii-veka-stoykost-i-sila-imperskoy-armii-1149282636.html

Русские воины XVIII века: стойкость и сила имперской армии

Русские воины XVIII века: стойкость и сила имперской армии - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Русские воины XVIII века: стойкость и сила имперской армии

Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T19:31

2025-09-08T19:31

2025-09-08T19:31

инфографика

русские воины

история

россия

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0a/1138746157_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_e1bc1a38fe4bd249cb058878571c8f0c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Русские воины", приуроченный к Году защитника Отечества. В рамках проекта мы рассказываем об особенностях амуниции и вооружения защитников Руси разных эпох – доспехи, оружие и их основные характеристики.В третьем выпуске спецпроекта – о вооружении и снаряжении русских воинов XVIII века, участников войн ранней Российской империи.В XVIII веке огнестрельное оружие русской армии претерпевало значительные изменения. Основным ручным оружием были мушкеты – длинные дульнозарядные ружья с фитильным или кремневым замком. Мушкет требовал особой сноровки: стрелок носил с собой пороховницу – емкость для хранения пороха, а также патронную сумку для пуль и дроби.Для ближнего боя русские офицеры и солдаты использовали шпагу весом 1-1,5 кг. Это рубяще-колющее холодное оружие с прямым клинком было удобным для личной защиты и маневренного боя, особенно в строю конницы и пехоты.Амуниция русской армии того времени отражала влияние европейского стиля, которому следовала империя Петра I. Воины носили треугольные шляпы, кафтан (зеленый у пехоты, синий у кавалерии), камзол, короткие штаны, чулки и сапоги. Форма сохраняла строгий "каркас", а акцент делался на красоту и внешний вид: пехотинцам приходилось пудрить волосы и делать сложные прически, кавалеристы носили косу и усы. Удобство было на втором плане, главным оставался торжественный образ войска.В целом для вооруженных сил первой половины XVIII века характерны важные организационные изменения: возросла численность постоянных армий, а рекрутская система мобилизации, часто принудительная, обеспечивала приток солдат. Бои велись преимущественно в линейных порядках пехоты и кавалерии, а батальоны и эскадроны стали основными тактическими единицами. Усиление огневой мощи войск сочеталось с развитием служб тыла, что позволило русской армии действовать более эффективно и системно.Кроме того, сайт РИА Новости Крым продолжает спецпроект "Защитники земли русской" , посвященный знаменательным и героическим страницам военной истории нашей страны. Проект также приурочен к Году защитника Отечества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русские воины, история, россия, эксклюзивы риа новости крым