Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
Российская вакцина против рака готова и будет работать персонифицировано – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака готова и будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитана на применение в лечении всех форм онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости Крым рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"В данном случае речь о персонифицированной вакцине – то есть берется клетка опухоли человека, у которого онкология, и с помощью определенных методик конкретно для него делают вакцину. Но нужно понимать: пока она не будет работать против всех форм онкологических заболеваний", – поясняет Онищенко.
По его словам, исследование вакцины длилось несколько лет. Первоначально ее планируют применять при лечении колоректального рака (злокачественная опухоль в толстом кишечнике или прямой кишке - ред.). Исследования показали достаточно высокую эффективность такого лечения, но пока "попадание" все же не стопроцентное.
"Есть вопрос попадания. При этом сегодня существует и второй тип вакцины такого рода, которая сейчас проходит исследования. Она более универсальна, хотя тоже не охватывает весь спектр злокачественных опухолей. В любом случае то, что сегодня делается – внушает большой оптимизм", – считает академик.
Клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" стартовали в июне. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: