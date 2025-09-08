Рейтинг@Mail.ru
Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака готова и будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитана на применение в лечении всех форм онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости Крым рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.По его словам, исследование вакцины длилось несколько лет. Первоначально ее планируют применять при лечении колоректального рака (злокачественная опухоль в толстом кишечнике или прямой кишке - ред.). Исследования показали достаточно высокую эффективность такого лечения, но пока "попадание" все же не стопроцентное.Клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" стартовали в июне. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологиейКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаРусский онколог назвал пять самых опасных видов рака
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака готова и будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитана на применение в лечении всех форм онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости Крым рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
"В данном случае речь о персонифицированной вакцине – то есть берется клетка опухоли человека, у которого онкология, и с помощью определенных методик конкретно для него делают вакцину. Но нужно понимать: пока она не будет работать против всех форм онкологических заболеваний", – поясняет Онищенко.
По его словам, исследование вакцины длилось несколько лет. Первоначально ее планируют применять при лечении колоректального рака (злокачественная опухоль в толстом кишечнике или прямой кишке - ред.). Исследования показали достаточно высокую эффективность такого лечения, но пока "попадание" все же не стопроцентное.

"Есть вопрос попадания. При этом сегодня существует и второй тип вакцины такого рода, которая сейчас проходит исследования. Она более универсальна, хотя тоже не охватывает весь спектр злокачественных опухолей. В любом случае то, что сегодня делается – внушает большой оптимизм", – считает академик.

Клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" стартовали в июне. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.

