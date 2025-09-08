https://crimea.ria.ru/20250908/rossiyskaya-vaktsina-protiv-raka-gotova--komu-pomozhet-novyy-preparat-1149288048.html

Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат

Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат

Российская вакцина против рака готова и будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитана на применение в лечении всех... РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T14:55

2025-09-08T14:55

2025-09-08T14:55

эксклюзивы риа новости крым

россия

вакцина

вакцина от рака

геннадий онищенко

здравоохранение в россии

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/04/1121948509_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_236ef96da4f9cf434cf7336b8140d92e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака готова и будет изготавливаться персонифицировано под каждого пациента, однако пока не рассчитана на применение в лечении всех форм онкологических заболеваний. Об этом РИА Новости Крым рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.В России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять, завила ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.По его словам, исследование вакцины длилось несколько лет. Первоначально ее планируют применять при лечении колоректального рака (злокачественная опухоль в толстом кишечнике или прямой кишке - ред.). Исследования показали достаточно высокую эффективность такого лечения, но пока "попадание" все же не стопроцентное.Клинические исследования первой фазы онковакцины "Энтеромикс" стартовали в июне. Онкобольные смогут бесплатно получать вакцину от рака, разработанную в России, работа по разработке финансируется государством.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологиейКогда и где в России можно будет получить вакцину от ракаРусский онколог назвал пять самых опасных видов рака

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вакцина, вакцина от рака, геннадий онищенко, здравоохранение в россии, здоровье, общество