Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества – указ подписал президент России Владимир...
2025-09-08T21:55
2025-09-08T21:55
2025-09-08T21:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества – указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Сегодня Валерию Герасимову исполняется 70 лет.Ранее в понедельник сообщалось, что добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец", сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Для вручения наград прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орденПутин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
