Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества
Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества – указ подписал президент России Владимир... РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества – указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Сегодня Валерию Герасимову исполняется 70 лет.Ранее в понедельник сообщалось, что добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец", сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Для вручения наград прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.
Новости
Путин наградил генерала Герасимова орденом Мужества

Путин наградил орденом Мужества начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова

21:55 08.09.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов награжден орденом Мужества – указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича", – сказано в указе.
Сегодня Валерию Герасимову исполняется 70 лет.
Ранее в понедельник сообщалось, что добровольцы отряда "Барс-Крым" награждены медалями Минобороны России "Воин-доброволец", сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Для вручения наград прибыл начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александр Туляганов.
Валерий ГерасимовВладимир Путин (политик)НаградыВооруженные силы России
 
