https://crimea.ria.ru/20250908/novosti-svo-rossiyskaya-armiya-prodvigaetsya-v-zaporozhskoy-oblasti-1149284675.html
Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
Армия РФ улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике, продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской области и ударила по пунктам... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T13:47
2025-09-08T13:47
2025-09-08T14:21
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Армия РФ улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике, продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской области и ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. В результате активных действий российских военных киевский режим потерял более 1300 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении удар нанесен противнику в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 170 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 450 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, РЛС ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем13 беспилотников сбили над Крымом и Черным моремВ Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика
Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
Новости СВО – российская армия продвинулась в глубину обороны ВСУ в Запорожской области
13:47 08.09.2025 (обновлено: 14:21 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Армия РФ улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике, продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской области и ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. В результате активных действий российских военных киевский режим потерял более 1300 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении удар нанесен противнику в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 170 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 450 боевиков.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих.
Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих.
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, РЛС ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: