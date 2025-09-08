https://crimea.ria.ru/20250908/novosti-svo-rossiyskaya-armiya-prodvigaetsya-v-zaporozhskoy-oblasti-1149284675.html

Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области

2025-09-08T13:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Армия РФ улучшила тактическое положение в Донецкой Народной Республике, продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской области и ударила по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. В результате активных действий российских военных киевский режим потерял более 1300 боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям ВСУ в районах шести населенных пунктов Сумской области. На Харьковском направлении удар нанесен противнику в районе Волчанска. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери противника составили свыше 240 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах пяти населенных пунктов в ДНР. Противник потерял более 170 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах четырех населенных пунктов в ДНР. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 450 боевиков.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих.Вооруженные силы РФ нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, РЛС ПВО, цеху сборки безэкипажных катеров, пунктам управления и местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах.Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: Киев и Днепропетровская область объяты огнем13 беспилотников сбили над Крымом и Черным моремВ Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу , инфографика