Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа

Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2025

2025-09-08T23:39

2025-09-08T23:39

2025-09-08T23:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты с 20 до 23 часов в понедельник.В это же время еще один украинский беспилотник был ликвидирован над Курской областью.Ранее в понедельник над Крымом и Черным морем были сбиты 13 дронов ВСУ.В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

черное море, новости, вооруженные силы россии, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)