Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа - РИА Новости Крым, 08.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250908/nad-chernym-morem-sbili-chetyre-ukrainskikh-bespilotnika-za-tri--chasa-1149305113.html
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T23:39
2025-09-08T23:45
черное море
новости
вооруженные силы россии
курская область
пво
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты с 20 до 23 часов в понедельник.В это же время еще один украинский беспилотник был ликвидирован над Курской областью.Ранее в понедельник над Крымом и Черным морем были сбиты 13 дронов ВСУ.В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
курская область
Новости
true
черное море, новости, вооруженные силы россии, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа

Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа

23:39 08.09.2025 (обновлено: 23:45 08.09.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты с 20 до 23 часов в понедельник.
В это же время еще один украинский беспилотник был ликвидирован над Курской областью.
Ранее в понедельник над Крымом и Черным морем были сбиты 13 дронов ВСУ.
В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.
Черное мореНовостиВооруженные силы РоссииКурская областьПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
