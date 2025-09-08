https://crimea.ria.ru/20250908/nad-chernym-morem-sbili-chetyre-ukrainskikh-bespilotnika-za-tri--chasa-1149305113.html
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Над Черным морем сбили четыре украинских беспилотника за три часа
Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-09-08T23:39
2025-09-08T23:39
2025-09-08T23:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО сбили над Черным морем вечером в понедельник четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным военного ведомства, дроны ВСУ были сбиты с 20 до 23 часов в понедельник.В это же время еще один украинский беспилотник был ликвидирован над Курской областью.Ранее в понедельник над Крымом и Черным морем были сбиты 13 дронов ВСУ.В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
23:39 08.09.2025 (обновлено: 23:45 08.09.2025)