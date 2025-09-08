Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел
Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел
Больше 40 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Больше 40 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В зону отключения попали населенные пункты Победное, Дорожное, Новая Жизнь, Чайкино, Мысовое, Заречное, Болотное, Победное, Армейское, Низинное, Митюрино. Кроме того, из-за аварии без света остались абоненты населенных пунктов Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное, Прозрачное, Озерки, Новопавловка, Новофедоровка, Бородино, Светлое, Просторное.Также стало известно, что без электричества остались абоненты населенных пунктов Яснополянское, Володино, Рюмшино, Солонцовое, Завет-Ленинский, Зеленый Яр, Мартыновка, Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани, Столбовое, Завет-Ленинский, Мелководное, Ермаково, Пушкино, Обрывное, Медведевка, Тургенево, Предмостное, Бережное.Ранее сообщалось, что в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
крым, новости крыма, джанкойский район, отключение электроэнергии в крыму, жкх крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго"
Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел

В Джанкойском районе обесточены 46 населенных пунктов из-за аварии на линии

10:31 08.09.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРемонт электросетей
Ремонт электросетей
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Больше 40 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"Аварийное отключение света в Джанкойском районе. Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - говорится в сообщении.
В зону отключения попали населенные пункты Победное, Дорожное, Новая Жизнь, Чайкино, Мысовое, Заречное, Болотное, Победное, Армейское, Низинное, Митюрино. Кроме того, из-за аварии без света остались абоненты населенных пунктов Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное, Прозрачное, Озерки, Новопавловка, Новофедоровка, Бородино, Светлое, Просторное.
Также стало известно, что без электричества остались абоненты населенных пунктов Яснополянское, Володино, Рюмшино, Солонцовое, Завет-Ленинский, Зеленый Яр, Мартыновка, Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани, Столбовое, Завет-Ленинский, Мелководное, Ермаково, Пушкино, Обрывное, Медведевка, Тургенево, Предмостное, Бережное.
Ранее сообщалось, что в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
