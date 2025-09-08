https://crimea.ria.ru/20250908/masshtabnoe-otklyuchenie-v-dzhankoyskom-rayone-bez-sveta-46-sel-1149279696.html

Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел

Больше 40 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Больше 40 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без энергоснабжения из-за аварии на линии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В зону отключения попали населенные пункты Победное, Дорожное, Новая Жизнь, Чайкино, Мысовое, Заречное, Болотное, Победное, Армейское, Низинное, Митюрино. Кроме того, из-за аварии без света остались абоненты населенных пунктов Стальное, Смежное, Перепелкино, Многоводное, Новоконстантиновка, Родное, Прозрачное, Озерки, Новопавловка, Новофедоровка, Бородино, Светлое, Просторное.Также стало известно, что без электричества остались абоненты населенных пунктов Яснополянское, Володино, Рюмшино, Солонцовое, Завет-Ленинский, Зеленый Яр, Мартыновка, Придорожное, Соленое Озеро, Островское, Ермаково, Копани, Столбовое, Завет-Ленинский, Мелководное, Ермаково, Пушкино, Обрывное, Медведевка, Тургенево, Предмостное, Бережное.Ранее сообщалось, что в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюАксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в ФеодосииКрым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицит

