Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
Вечером в понедельник на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 08.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник на выезде с полуострова перед досмотровыми пунктами у Крымского моста проезда ждут более 200 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 235 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
