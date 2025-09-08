https://crimea.ria.ru/20250908/krymskiy-most-ochered-prevysila-1000-avtomobiley-1149283634.html

Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь из автомобилей превысила 1000 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>

