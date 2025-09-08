Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250908/krymskiy-most-ochered-prevysila-1000-avtomobiley-1149283634.html
Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь из автомобилей превысила 1000 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T13:06
2025-09-08T13:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_acb99afb8e8e05f47e0d3625876058ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь из автомобилей превысила 1000 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябреВ Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателейКрымские каменоломни могут стать объектами для туризма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1e/1138472454_256:0:1023:575_1920x0_80_0_0_a94d1cf466302d5ea1647699bf8167f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей

Крымский мост – проезда ждут более 1000 автомобилей с двух сторон

13:06 08.09.2025 (обновлено: 13:08 08.09.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь из автомобилей превысила 1000 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 13 часов.
Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
Крымские каменоломни могут стать объектами для туризма
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
12:31Никакие санкции не заставят Россию изменить свою позицию – Кремль
12:21Теракт в Иерусалиме: неизвестные расстреляли людей в автобусе
11:59"Все цифры растут в миллиардах": как увеличивается бюджет Крыма
11:4113 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
11:36В Симферополе троллейбус сбил подростка
11:33В Севастополе приезжий избил коллегу за слишком крепкое рукопожатие
11:19Крым получит субсидию на закупку оборудования для борьбы с онкологией
10:45В Крыму на пунктах выдачи маркетплейса нашли неоформленных сотрудников
10:40Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
10:31Масштабное отключение в Джанкойском районе: без света 46 сел
10:22Пять человек утонули в штормящем море в Крыму
10:13ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов в России
09:39На Кубани ввели запрет на съемку и распространение данных об атаках БПЛА
09:29На Крымском мосту очередь за час выросла в 8 раз
Лента новостейМолния