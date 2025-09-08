Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
13:06 08.09.2025 (обновлено: 13:08 08.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами на подъездах к Крымскому мосту очередь из автомобилей превысила 1000 авто. Об этом говорится в Telegram-канале оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 645 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 13 часов.
Утром в понедельник проезда к досмотровым комплексам ожидали 35 авто со стороны Керчи. Всего за час число машин выросло в разы.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода, все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
