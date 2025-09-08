https://crimea.ria.ru/20250908/krymchanina-otpravyat-na-prinuditelnoe-lechenie-za-zhestokoe-ubiystvo-sestry-1149293055.html
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
Жителя Белогорска, который убил сестру и пытался застрелить ее мужа, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T16:28
2025-09-08T16:28
2025-09-08T16:28
крым
новости крыма
происшествия
суд
убийство
белогорский район
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Жителя Белогорска, который убил сестру и пытался застрелить ее мужа, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла в ночь на 8 июня текущего года. 63-летний местный житель пришел в дом сестры, зарезал ее и попытался застрелить из травматического пистолета ее мужа. Женщина скончалась на месте, а мужчину доставили в больницу и спасли. Злоумышленника оперативно задержали.Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, добавили в прокуратуре РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанка получила срок за убийство спящего мужаЖитель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомогоПросила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство матери
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, происшествия, суд, убийство, белогорский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
Жителя Белогорска отправят на лечение за убийство сестры и попытку убийства ее мужа