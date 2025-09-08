Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/krymchanina-otpravyat-na-prinuditelnoe-lechenie-za-zhestokoe-ubiystvo-sestry-1149293055.html
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
Жителя Белогорска, который убил сестру и пытался застрелить ее мужа, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T16:28
2025-09-08T16:28
крым
новости крыма
происшествия
суд
убийство
белогорский район
прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_70ae9d449070af9a731cf0aa491c26c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Жителя Белогорска, который убил сестру и пытался застрелить ее мужа, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.Трагедия произошла в ночь на 8 июня текущего года. 63-летний местный житель пришел в дом сестры, зарезал ее и попытался застрелить из травматического пистолета ее мужа. Женщина скончалась на месте, а мужчину доставили в больницу и спасли. Злоумышленника оперативно задержали.Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, добавили в прокуратуре РК.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчанка получила срок за убийство спящего мужаЖитель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомогоПросила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство матери
крым
белогорский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466536_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2deeebdd0f3fb4a66474ed8e7bfd2599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, суд, убийство, белогорский район, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя
Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры

Жителя Белогорска отправят на лечение за убийство сестры и попытку убийства ее мужа

16:28 08.09.2025
 
© РИА Новости КрымНож
Нож - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Жителя Белогорска, который убил сестру и пытался застрелить ее мужа, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России по Крыму и Севастополю.
Трагедия произошла в ночь на 8 июня текущего года. 63-летний местный житель пришел в дом сестры, зарезал ее и попытался застрелить из травматического пистолета ее мужа. Женщина скончалась на месте, а мужчину доставили в больницу и спасли. Злоумышленника оперативно задержали.
"Согласно результатам стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, в период совершения преступления и далее у фигуранта выявлялось психическое расстройство, которое лишило его способности осознавать фактический характер своих действий", - говорится в сообщении СК.
Расследование завершено. Уголовное дело направлено в Белогорский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, добавили в прокуратуре РК.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
Житель Джанкойского района молотком забил насмерть знакомого
Просила не пить: житель Севастополя осужден за жестокое убийство матери
 
КрымНовости КрымаПроисшествияСудУбийствоБелогорский районПрокуратура Республики КрымСледком Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
14:16Альпинисты спасли даму с собачкой в горах под Судаком
14:05Севастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой
13:47Новости СВО: российская армия продвигается в Запорожской области
13:34США публично исключили вступление Украины в НАТО
13:17Сырский сделал заявление о многократном превосходстве армии РФ над ВСУ
13:07Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в Симферополе
13:06Крымский мост: очередь превысила 1000 автомобилей
12:51Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
12:43Запад подрывает экономики стран-партнеров России – Лавров
Лента новостейМолния