Двое подростков погибли и один в тяжелом состоянии – трагедия на Кубани
Двое подростков погибли и один в тяжелом состоянии – трагедия на Кубани
Двое 13-тилетних подростков погибли и один 15-тилетний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП на пешеходном переходе в... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T22:30
2025-09-08T22:30
2025-09-08T22:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Двое 13-тилетних подростков погибли и один 15-тилетний парень госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии в результате ДТП на пешеходном переходе в Армавире. Об этом сообщает официальный МВД России по Краснодарскому краю.Как уточнили в ведомстве, авария произошла около половины девятого вечера в понедельник в на улице Мира. 25-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Lada Granta, наехал на троих детей-пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Правоохранители проводя проверку по факту случившегося.Ранее в понедельник сообщалось, что один человек погиб и трое пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Краснодарском крае. В Геленджике сегодня 38-летний водитель и 25-летний пассажир легковушки погибли в результате столкновения с деревом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29Троллейбус ехал на красный: подробности ДТП с подростком в СимферополеВ Симферополе троллейбус сбил подростка
22:30 08.09.2025 (обновлено: 22:37 08.09.2025)