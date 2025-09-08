https://crimea.ria.ru/20250908/dlya-pokoleniya-z-v-simferopole-otkryli-vystavku-o-novorossii-1149294705.html

Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии

Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии - РИА Новости Крым, 08.09.2025

Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии

В Екатерининском сквере Симферополя в понедельник состоялось открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"... РИА Новости Крым, 08.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Екатерининском сквере Симферополя в понедельник состоялось открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z". Как рассказал РИА Новости Крым председатель отделения Российского Географического Общества в Республике Крым Геннадий Самохин, выставка создана на основе исторических материалов из фондов РГООткрытие приурочили ко дню памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов. Материалы экспозиции представлены в удобном для молодежи мультимедийном формате. Цель – показать правду об истории воссоединения России, Крыма и Новороссии.В Крыму при содействии республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи выставку уже показали в Феодосии. После Симферополя она отправится в Керчь. Аналогичная экспозиция представлена на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического обществаСтуденты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе""Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне

