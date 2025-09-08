Рейтинг@Mail.ru
Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250908/dlya-pokoleniya-z-v-simferopole-otkryli-vystavku-o-novorossii-1149294705.html
Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии - РИА Новости Крым, 08.09.2025
Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
В Екатерининском сквере Симферополя в понедельник состоялось открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T17:35
2025-09-08T17:17
симферополь
новости крыма
история
общество
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149289688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b184dadc1fbf0976ae7d19fb4fc84574.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Екатерининском сквере Симферополя в понедельник состоялось открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z". Как рассказал РИА Новости Крым председатель отделения Российского Географического Общества в Республике Крым Геннадий Самохин, выставка создана на основе исторических материалов из фондов РГООткрытие приурочили ко дню памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов. Материалы экспозиции представлены в удобном для молодежи мультимедийном формате. Цель – показать правду об истории воссоединения России, Крыма и Новороссии.В Крыму при содействии республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи выставку уже показали в Феодосии. После Симферополя она отправится в Керчь. Аналогичная экспозиция представлена на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического обществаСтуденты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе""Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
https://crimea.ria.ru/20250514/geroi-proshlogo-i-nastoyaschego-v-yalte-predstavili-proekt-ria-novosti-krym-1146423566.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/08/1149289688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9bc7c6dbb3d3881ea3574c50b5cd8ac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, новости крыма, история, общество, память
Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии

Выставку о Новороссии для "поколения Z" открыли под открытым небом в Симферополе

17:35 08.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В Екатерининском сквере Симферополя в понедельник состоялось открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z". Как рассказал РИА Новости Крым председатель отделения Российского Географического Общества в Республике Крым Геннадий Самохин, выставка создана на основе исторических материалов из фондов РГО
"Впервые представлены такие материалы, которые никто никогда еще не представлял для широкой публики: фотографии, картографический материал, исторические записи. Это первая публикация после длительных лет забвения именно по Новороссии", – сообщил Самохин.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
1 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
2 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
3 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
4 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
5 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
6 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОткрытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
Открытие мультимедийной уличной выставки 100 достоверных фактов о Новороссии для поколения Z
7 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7
Открытие мультимедийной уличной выставки "100 достоверных фактов о Новороссии для "поколения Z"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Открытие приурочили ко дню памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя в Крымской войне 1853-1856 годов. Материалы экспозиции представлены в удобном для молодежи мультимедийном формате. Цель – показать правду об истории воссоединения России, Крыма и Новороссии.
В Крыму при содействии республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи выставку уже показали в Феодосии. После Симферополя она отправится в Керчь. Аналогичная экспозиция представлена на территориях Луганской и Донецкой Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
80 лет назад в Крыму появился филиал Русского географического общества
Студенты всей России вдохновились проектом "Освобождение. Путь к Победе"
"Россия сегодня" представила в Севастополе уникальную выставку о войне
В Ливадийском дворце представили проект РИА Новости Крым Герои прошлого и настоящего - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
14 мая, 12:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым
 
СимферопольНовости КрымаИсторияОбществоПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:10Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму
18:52В Крымском районе фура столкнулась с тремя автомобилями – погиб водитель
18:35Единый модуль обращений для участников СВО запускают в Севастополе
18:06В Севастополе спасатели 12 раз выезжали на помощь попавшим в ДТП
17:47Ландшафтный пожар на востоке Крыма: полыхает сухая трава на 50 гектарах
17:35Для "поколения Z": в Симферополе открыли выставку о Новороссии
17:24Добровольцы отряда "Барс-Крым" получили медали Минобороны России
17:08Онлайн-встреча БРИКС – о чем говорили главы государств
16:53Водители "скорой" в Севастополе будут получать соцвыплаты по 10 тысяч
16:43Жительница Севастополя пыталась заколоть мужа подруги шампуром
16:28Крымчанина отправят на принудительное лечение за жестокое убийство сестры
16:22В Геленджике легковушка слетела с дороги в дерево – погибли двое
16:12Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
15:53В Севастополе 52 тысячи детей получат единовременные выплаты
15:46Экс-директор учреждения культуры в Судаке получила срок за коррупцию
15:31Мужчина вывез девочку-сироту из Крыма – прокуратура начала проверку
15:16В Ялте закрыли пляжи
14:55Российская вакцина против рака готова – кому поможет новый препарат
14:32В Крыму в ДТП погибли два человека и травмированы 29
14:20В Севастополе 12 и 13 сентября объявлены выходными для школьников
Лента новостейМолния